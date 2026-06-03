VALLADOLID.– El Partido Popular y Vox han alcanzado finalmente este miércoles un acuerdo de gobierno de coalición en Castilla y León que garantizará la investidura del candidato popular y presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. El pacto llega más de dos meses y medio después de los comicios autonómicos del pasado 15 de marzo, en los que el PP logró una mayoría simple de 33 escaños frente a los 14 procuradores obtenidos por la formación de Santiago Abascal.

A pesar de que la intención inicial de Mañueco era la de gobernar en solitario para dar continuidad a sus casi cuatro décadas de liderazgo popular en la región, la falta de apoyos alternativos le ha obligado a ceder y abrir nuevamente las puertas de su Ejecutivo a los de Vox, reeditando la alianza que ya mantuvieron ambas fuerzas tras las elecciones de 2022.

El «molde» de Extremadura y Aragón: la prioridad nacional

El texto definitivo del acuerdo, tutelado de forma telemática desde Madrid por la dirección nacional del PP (Génova), calca la estructura programática de los recientes ejecutivos de coalición sellados en Extremadura y Aragón. El punto más destacado es la inclusión explícita del principio de “prioridad nacional”, una de las exigencias nucleares de la formación ultra. Esta medida busca ordenar el reparto de prestaciones, subsidios públicos y el acceso a la vivienda protegida (VPO) priorizando legalmente a los ciudadanos de nacionalidad española sobre los extranjeros.

Fuentes conocedoras de la negociación apuntan a que el texto también consolida el compromiso normativo de «no destinar ni un solo euro público más a la inmigración irregular». Las mismas fuentes señalan que las conversaciones se agilizaron en el tramo final debido a que el PP ya gobierna la región de manera ininterrumpida desde hace décadas, lo que restó fricciones sobre el encaje de la legislación puramente autonómica.

Comparecencia a mediodía y plazos de investidura

El contenido detallado del documento programático y el reparto definitivo de las consejerías —donde se prevé que Vox ocupe al menos dos departamentos, uno de ellos con rango de vicepresidencia— se harán públicos este mediodía. Comparecerán de manera conjunta el propio Alfonso Fernández Mañueco y el líder regional de Vox en la comunidad, Carlos Pollán, en el vestíbulo principal de las Cortes de Castilla y León.

A falta de que la Mesa del Parlamento regional ratifique formalmente el calendario, las previsiones sitúan el debate de investidura para el próximo 10 de junio, mientras que la toma de posesión del nuevo Gobierno autonómico tendría lugar el 12 de junio.