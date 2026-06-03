El magistrado acepta la petición del abogado de la esposa del presidente del Gobierno por problemas de agenda, pero lanza un aviso tajante: si los investigados no comparecen, serán llevados por la fuerza pública.

MADRID. – El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha acordado posponer al próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas la citación de Begoña Gómez para la celebración de la audiencia preliminar. La cita, clave para decidir si la causa se eleva a un juicio con jurado popular, estaba prevista inicialmente para el 9 de junio.

El aplazamiento responde a la solicitud formal presentada por el abogado de Gómez, el exfiscal Antonio Camacho, quien acreditó documentalmente tener señalamientos judiciales previos que le imposibilitaban asistir en la fecha original.

Advertencia expresa del magistrado: comparecencia obligatoria

A pesar de conceder el aplazamiento, el juez Peinado ha sido tajante en su auto respecto a la obligatoriedad de asistencia. El magistrado exige la presencia física de los tres principales investigados en la causa: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En la resolución se incluye un aviso expreso: de no comparecer personalmente junto a sus respectivos letrados, el juzgado ordenará que sean «conducidos por la fuerza pública».

A la sesión también están convocados el Ministerio Fiscal, las acusaciones populares y la representación jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, que ejerce como acusación particular al considerarse perjudicada en el proceso. Las partes disponen de un plazo de tres días para recurrir esta resolución.

La defensa critica la «velocidad de crucero» del juez

La decisión del magistrado llega en un clima de fuerte tensión procesal. La defensa de Begoña Gómez ya había recurrido la primera citación, acusando de manera abierta al juez Peinado de imponer una «velocidad de crucero» en la investigación que resulta «absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal», sugiriendo que el instructor actúa con «excesiva prisa» por cerrar el caso antes de su próxima jubilación.

Investigado/a Delitos Imputados Petición de la Acusación Popular Posición de la Fiscalía Begoña Gómez Corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación. 24 años de prisión No acusa. Solicita el archivo reiterado de la causa al no apreciar delito. Cristina Álvarez (Asesora) Cooperación en los hechos investigados. 22 años de prisión No acusa. Juan Carlos Barrabés (Empresario) Vinculación con los contratos de la cátedra. 6 años de prisión No acusa.

La causa pivota sobre las presuntas irregularidades en la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno en la Universidad Complutense, el desarrollo de un software tecnológico en ese entorno y el papel de su asesora en tareas que, según los indicios del juez, invadieron la esfera profesional y privada de Gómez.

El procedimiento encara así su recta final de cara a un posible juicio con jurado, a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos pendientes presentados tanto por las defensas como por la Fiscalía, que sigue insistiendo en que no existen indicios de criminalidad.