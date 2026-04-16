La «Operación SOCKS» culmina con siete detenidos e ingresos en prisión tras meses de investigación entre Ceuta y Algeciras.

La Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta ha dado por finalizada con éxito la Operación SOCKS, una ambiciosa investigación contra el narcotráfico que ha logrado desmantelar una estructura criminal dedicada al transporte de estupefacientes. El balance final arroja la cifra de siete detenidos y la aprehensión de 140 kilogramos de resina de hachís.

Cronología de un desmantelamiento

La operación, coordinada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial, no fue fruto de la casualidad, sino de un exhaustivo seguimiento que se prolongó durante más de medio año:

Septiembre de 2025: Se inicia la investigación tras una primera detención clave que permitió a los agentes tirar del hilo e identificar una red estable que operaba entre ambas orillas del Estrecho.

Se inicia la investigación tras una primera detención clave que permitió a los agentes tirar del hilo e identificar una red estable que operaba entre ambas orillas del Estrecho. Febrero de 2026: La Guardia Civil asesta un segundo golpe con otra detención vinculada a un intento frustrado de transporte de droga.

La Guardia Civil asesta un segundo golpe con otra detención vinculada a un intento frustrado de transporte de droga. Abril de 2026 (Fase final): El pasado lunes se ejecutó la fase de explotación definitiva, resultando en la detención de cinco personas más y el registro de dos inmuebles en la ciudad de Algeciras.

Claves del operativo

Estado judicial: Tras ser puestos a disposición de la justicia, se ha decretado el ingreso en prisión preventiva para la totalidad de los arrestados, dada la gravedad de los hechos y la solidez de las pruebas presentadas.

Con este operativo, la Benemérita da por neutralizada una ruta marítima estratégica para el tráfico de sustancias entre la ciudad autónoma y la península, reforzando la seguridad en una de las zonas de mayor presión del narcotráfico en Europa.