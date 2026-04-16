El club busca blindar al extremo marfileño, pieza clave en el esquema de José Juan Romero, ante el acecho de otros equipos tras su explosión en el Murube.

CEUTA | La dirección deportiva de la AD Ceuta, con Edu Villegas a la cabeza, tiene una prioridad absoluta sobre la mesa: la continuidad de Kialy Koné. El extremo marfileño, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio, se ha convertido en el objeto de deseo de la entidad tras una temporada sobresaliente en la que se ha consagrado como el máximo asistente del equipo.

Un fichaje de «madrugada» que valió un ascenso

La historia de Koné con el Ceuta es la de un acierto estratégico. Villegas logró su fichaje en enero de 2025 tras intensas negociaciones internacionales —con el jugador en Costa de Marfil y su agente en Argentina—, adelantándose a clubes con mayor músculo financiero. Su impacto fue inmediato, siendo determinante para alcanzar el sueño del ascenso a Segunda División.

Las claves del «sí» de Koné

A pesar del deseo del club por prolongar su estancia (al igual que la de Rubén Díez), el entorno del jugador ha decidido dilatar la respuesta. Los puntos clave de la negociación son:

Interés externo: Sus agentes están pendientes de propuestas económicas superiores que puedan llegar de otros mercados.

Sus agentes están pendientes de propuestas económicas superiores que puedan llegar de otros mercados. La oferta del Ceuta: El club contraataca ofreciendo seriedad institucional , un proyecto deportivo al alza y la excelente calidad de vida de la ciudad autónoma.

El club contraataca ofreciendo , un proyecto deportivo al alza y la excelente calidad de vida de la ciudad autónoma. Rendimiento deportivo: Con 33 partidos disputados (28 como titular), su capacidad de desborde, último pase y sacrificio defensivo le han hecho indiscutible.

El duelo de las ‘K’: Koné vs. Konrad

Uno de los puntos más interesantes de la temporada ha sido la competencia por el flanco izquierdo con Konrad de la Fuente. Aunque ambos prefieren jugar a pierna cambiada, la balanza se ha inclinado hacia el marfileño por un factor determinante para José Juan Romero: su compromiso defensivo. Mientras que el estadounidense regresará al Lausanne suizo tras su cesión (sin opción de compra), el Ceuta quiere que Koné sea el pilar sobre el que se asiente el proyecto en la categoría de plata.