MADRID – En una operación antiterrorista coordinada por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, los agentes han detenido a cuatro presuntos yihadistas en Madrid, Barcelona, Ceuta y Toledo. A los arrestados, calificados por los investigadores como jóvenes altamente radicalizados, se les atribuye su presunta participación en los delitos de adoctrinamiento, autocapacitación y enaltecimiento del terrorismo.

Según ha informado el Ministerio del Interior, los cuatro detenidos utilizaban sus perfiles en las redes sociales de manera reiterada y coordinada para difundir publicaciones de apoyo explícito a la organización terrorista Dáesh (Estado Islámico), así como para compartir material que ensalzaba la yihad violenta global.

Arresto exprés en Toledo ante un plan de viaje inminente

La intervención policial tuvo que precipitarse especialmente en la provincia de Toledo. Allí, los agentes arrestaron a una mujer que presentaba una «radicalización de elevada intensidad» y que ya había manifestado su firme intención de desplazarse a Oriente Medio para integrarse en las zonas de conflicto controladas por la organización terrorista.

Los investigadores decidieron actuar con urgencia tras comprobar que la sospechosa había adquirido recientemente un billete de avión con destino a Turquía para emprender su viaje de manera inminente. Tras pasar a disposición judicial, el magistrado de la Audiencia Nacional ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.

Captación en el entorno digital y registros

La investigación ha constatado que los implicados se encontraban en una fase avanzada de fanatismo, habiendo asumido por completo el dogma violento de Dáesh. A través de sus dispositivos, accedían de forma habitual a plataformas en línea destinadas a la capacitación técnica e ideológica de nuevos militantes, demostrando además una «plena capacidad adoctrinadora» para captar a otros internautas.

Durante el operativo, en el que han colaborado diversas brigadas provinciales bajo la dirección de la Audiencia Nacional y su Fiscalía, los agentes procedieron al registro de tres domicilios. En los inmuebles se ha intervenido numeroso material informático, terminales de telefonía móvil y diversa documentación que los expertos antiterroristas ya están analizando para comprobar si existían planes para perpetrar acciones violentas en territorio español.