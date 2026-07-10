ALMERÍA – Los equipos de rescate de la Guardia Civil no han localizado, por el momento, ninguna nueva víctima mortal durante las batidas e inspecciones exhaustivas que están realizando en el interior de las viviendas afectadas por el devastador incendio forestal de Los Gallardos (Almería), concretamente en las áreas donde las llamas ya han sido extinguidas.

Según ha informado la Comandancia de Almería, la prioridad absoluta de los agentes desplegados en el perímetro quemado es dar con el paradero de las 23 personas que continúan sin localizar tras la huida precipitada provocada por el avance del fuego. Esta cifra oficial, facilitada por el Gobierno andaluz, se suma al trágico balance de 12 fallecidos ya confirmados desde el inicio de la emergencia.

Desalojos preventivos y cortes de carreteras

A pesar de los esfuerzos de los servicios de extinción, el comportamiento del incendio ha obligado a tomar nuevas medidas de protección. La evolución de la emergencia ha derivado en el desalojo preventivo de unas 50 personas en la zona de El Marchal, dentro del término municipal de Lubrín (Almería).

El fuego también mantiene en jaque a las infraestructuras de transporte de la provincia. A esta hora, continúan totalmente cortadas al tráfico dos arterias principales de la zona:

La autovía A-7 , entre los kilómetros 709 y 714.

, entre los kilómetros 709 y 714. La carretera autonómica AL-6109, en el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 18.

Despliegue de unidades especiales y atención a familiares

Para hacer frente a las complejas labores de rastreo en el terreno calcinado, el instituto armado ha desplegado un contingente especializado que incluye a efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y unidades territoriales dotadas con vehículos especiales. Todo el operativo trabaja en estrecha coordinación con el apoyo de la Policía Local.

Asimismo, con el fin de centralizar la información y ofrecer una asistencia integral, las autoridades mantienen habilitada una zona específica de atención a las familias en el cuartel de la Guardia Civil de Los Gallardos. Desde la Comandancia se insta a cualquier ciudadano que no logre contactar con un allegado o que precise comunicar una incidencia a acudir presencialmente a este punto de encuentro.