MADRID – La Dirección General de Tráfico (DGT) dará un paso definitivo para reforzar la seguridad en carretera. El director del organismo, Pere Navarro, ha anunciado que dictará «en breve» una instrucción formal por la cual las patrullas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil estarán obligadas a desplazarse de inmediato a auxiliar a cualquier conductor en el momento en que este active la baliza luminosa conectada V-16 de su vehículo.

«La policía de tráfico ya lo venía haciendo, pero queremos formalizarlo y esto es de sentido común», ha explicado Navarro en declaraciones a los medios. El objetivo de la norma es que, cuando una patrulla tenga constancia a través del sistema de conectividad de que se ha encendido una baliza, si se encuentra patrullando por las proximidades, acuda con presteza para ofrecer cobertura y ayuda. Navarro ha querido ensalzar la labor del cuerpo recordando que a los guardias civiles «lo que más les gusta no es sancionar, sino ayudar y auxiliar a los conductores».

El borrador, listo para la firma

Aunque el responsable de la DGT no ha fijado un día exacto para la entrada en vigor de la medida, ha confirmado que el borrador del texto normativo ya está «encima de la mesa para firmar», por lo que su implantación oficial será inminente.

Esta medida coincide con el lanzamiento de una nueva campaña de concienciación en radio impulsada por la DGT para fomentar la adquisición y el uso de este dispositivo. Pere Navarro se ha mostrado tajante respecto a su obligatoriedad, que entró en vigor el pasado 1 de enero de este año: «Hay que llevarla y punto», ha advertido, recordando que no disponer de ella ya es motivo de sanción.

Un «proyecto de país» elogiado en Europa pero salpicado por la polémica

Durante su intervención, el director de la DGT ha defendido la plena eficacia tecnológica del sistema y ha destacado el prestigio del que goza fuera de nuestras fronteras, revelando que en Bruselas las autoridades comunitarias se refieren a ella con admiración como «la baliza española».

No obstante, Navarro ha lamentado las críticas que ha recibido la implantación del dispositivo en el plano nacional: «Es un tema en el que todo son ventajas, es un proyecto de país. Otra cosa es que, por el ambiente tóxico, el tema se politizó y se creó un debate estéril que no lleva a ningún sitio; punto», ha criticado, zanjando que «las leyes están para cumplirse y cuanto antes la llevemos todos, mejor».

Del «triángulo» a la conectividad: las incidencias se multiplican en el mapa

La efectividad de la baliza conectada a la plataforma DGT 3.0 ha quedado demostrada en las estadísticas de monitorización de las carreteras españolas. Según los datos facilitados por Tráfico, en 2025 —antes de que el uso de la baliza sustituyera por completo a los tradicionales triángulos de preseñalización— el organismo detectaba una media de 8.600 incidencias mensuales en las vías. Con la implantación total del nuevo sistema luminoso, esa cifra de incidencias geolocalizadas se ha disparado hasta las 69.000 alertas al mes en la actualidad, permitiendo una visibilidad real y una gestión de los rescates mucho más precisa.