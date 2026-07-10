MADRID – En una macrooperación conjunta entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, las fuerzas de seguridad han desmantelado una organización criminal de origen chino dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. El operativo se ha saldado con la detención de 16 integrantes de la red y la liberación de 26 mujeres que permanecían sometidas bajo condiciones de esclavitud en seis provincias españolas.

La intervención policial ha permitido además la clausura de once prostíbulos que la red gestionaba de manera clandestina. Las detenciones se han repartido por varios puntos de la geografía nacional: cuatro arrestos en Madrid, cuatro en Valencia, tres en Zaragoza, dos en Barcelona, dos en Tarragona y uno en Figueres (Girona). Entre los detenidos se encuentra la principal cabecilla de la organización, para quien el juez ya ha decretado el ingreso en prisión provisional.

Falsas ofertas de empleo y condiciones de esclavitud

El modus operandi de la red criminal se basaba en el engaño y la vulnerabilidad de las víctimas. La organización captaba a las mujeres en sus lugares de origen mediante ofertas de trabajo falsas publicadas de forma masiva en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.

Una vez en España, las mujeres eran recluidas en los pisos controlados por la trama y despojadas de sus derechos más fundamentales. Según informan la Dirección General de la Policía y la Agencia Tributaria, las víctimas eran sometidas a un régimen de explotación absoluta, estando obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana. Además, los captores las forzaban a ejercer la prostitución sin el uso de preservativos, exponiéndolas a graves riesgos de salud.

La operación continúa abierta para analizar la documentación intervenida y los activos financieros bloqueados a la organización, en lo que supone uno de los golpes más duros del año contra las mafias asiáticas de trata de blancas en España.