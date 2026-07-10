La Policía Nacional ha detenido a los padres de la recién nacida y a una tercera familiar por orquestar la sustracción y evitar que los Servicios Sociales se hicieran cargo de la menor.

La Policía Nacional ha logrado localizar sana y salva a una bebé de apenas siete días de vida que había sido sustraída este jueves del Hospital Francesc de Borja de Gandía (Valencia). La recién nacida se encontraba ingresada en el centro médico tras haber dado positivo por consumo de cocaína en las analíticas pertinentes. Tras el hallazgo, los agentes han detenido a los padres de la menor, quienes presuntamente planearon la sustracción para evitar que los Servicios Sociales asumieran su tutela.

Operativo familiar para eludir a la administración

Según han informado este viernes a la Agencia EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, el autor material de la sustracción fue el padre de la menor, un hombre de nacionalidad argelina que ya se encuentra bajo custodia policial. Tanto él como la madre eran plenamente conscientes de que la administración autonómica iba a retirarles la custodia de manera inmediata debido al resultado del test de estupefacientes de la pequeña.

El despliegue policial para esclarecer los hechos se saldó con tres detenciones en total:

La madre de la menor: Fue retenida inicialmente por los agentes en el propio recinto hospitalario y posteriormente detenida.

Fue retenida inicialmente por los agentes en el propio recinto hospitalario y posteriormente detenida. El padre de la bebé: Fue localizado y arrestado a última hora de la tarde del jueves tras un operativo de búsqueda. El hombre había dejado previamente a la recién nacida bajo el cuidado de unos familiares en la localidad valenciana de Gandía.

Fue localizado y arrestado a última hora de la tarde del jueves tras un operativo de búsqueda. El hombre había dejado previamente a la recién nacida bajo el cuidado de unos familiares en la localidad valenciana de Gandía. Una tercera implicada: Se trata de otra hija de la madre, de unos 20 años de edad, arrestada por colaborar de forma activa en el plan para ocultar a la bebé de las autoridades.

La menor, ingresada de nuevo

Tras ser localizada por los efectivos policiales, la bebé fue trasladada de urgencia al hospital para ser ingresada de nuevo y recibir la asistencia médica necesaria.

Toda la investigación, que ha permitido la rápida resolución del caso en menos de 24 horas, ha corrido a cargo de los agentes especializados del grupo de Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de la Policía Nacional de Gandía.