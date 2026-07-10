MADRID (EFE) – La delincuencia en la red sigue ganando terreno en España a un ritmo imparable. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron un total de 488.426 ciberdelitos durante el año 2025, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al ejercicio anterior y consolida la cibercriminalidad como el 20% del total de los delitos cometidos en el país.

Así lo revela el Informe sobre Cibercriminalidad en España 2025, publicado por el Ministerio del Interior a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad. El documento unifica por primera vez los datos recabados por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza, los Mossos d’Esquadra y distintas policías locales.

El fraude informático: el rey de las estafas en internet

Casi nueve de cada diez ciberdelitos (429.677 casos) correspondieron a fraudes informáticos, que experimentaron una subida del 4% en comparación con 2024. A mucha distancia se situaron las falsificaciones cometidas a través de internet (21.690 casos), las cuales, no obstante, registraron un fuerte repunte del 11,3%.

El informe también enciende las alarmas en otras áreas más sensibles: los delitos sexuales cometidos en la red crecieron un notable 21%, mientras que los delitos de acceso e interceptación ilícitos de comunicaciones sufrieron un preocupante repunte del 40,7%. En el lado opuesto, los delitos contra la propiedad industrial e intelectual descendieron de forma drástica un 36%.

Perfil del delincuente y distribución territorial

El esfuerzo policial se tradujo en la detención o investigación de 19.876 personas (un 2,9% más), logrando elevar el índice de casos esclarecidos en un 11,4%. Según el estudio, el perfil mayoritario del ciberdelincuente en España está muy definido:

Sexo: Varón (70% de los investigados).

Varón (70% de los investigados). Edad: Entre 26 y 40 años (23,7%).

Entre 26 y 40 años (23,7%). Nacionalidad: Española (75,7%).

Geográficamente, el mapa de la ciberdelincuencia se concentra en tres comunidades autónomas. Andalucía (89.124 casos), Cataluña (73.400) y la Comunidad de Madrid (72.217) aglutinaron prácticamente la mitad (48%) de todos los delitos informáticos del país. Además, a nivel estacional, julio se coronó como el mes más negro, registrando 44.999 incidentes.

Mayores de 50 años: las víctimas principales

El número total de víctimas ascendió a 383.285 personas, un 9,3% más que el año anterior. Por sexos, el 52% de los afectados fueron hombres.

Sorprendentemente, la franja de edad más vulnerable y frecuente no es la de los jóvenes, sino la comprendida entre los 51 y los 65 años. Este grupo de población se vio afectado de forma masiva por estafas vinculadas a tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje, un tipo de fraude que golpeó a 146.737 ciudadanos.

Respiro en las infraestructuras críticas

La única nota positiva del informe se encuentra en la seguridad de los operadores críticos nacionales. Los ciberataques dirigidos a estas infraestructuras cayeron un 43,8%, contabilizándose un total de 90 incidentes en 2025.

La mayoría de estos ataques se debieron al compromiso de información confidencial (32%) y a bloqueos en la disponibilidad de los sistemas informáticos (31%). Por sectores estratégicos, el sector de los transportes fue el blanco preferido de los piratas informáticos, concentrando el 42,2% de las ofensivas, seguido por el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con un 15,5%.