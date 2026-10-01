El exjefe de gabinete entrega su terminal para el clonado de mensajes, ratifica que se enviaron informes a varios ministerios antes de la entrada masiva y revela la existencia de documentos de Inteligencia aún no desclasificados.

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MADRID.— En una declaración de más de dos horas que ha marcado un punto de inflexión en la instrucción, Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, ha entregado su teléfono móvil a la magistrada María Tardón para su completo clonado judicial. Ante la Audiencia Nacional, el testigo ha ratificado punto por punto lo expuesto en su carta de dimisión del pasado 11 de septiembre: sí informó a su superior, el ya exdelegado Miguel Ángel Pérez Triano, de las alertas sobre la convocatoria masiva remitidas por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 29 de julio.

El testimonio de Sanz coincide con lo declarado un día antes por el presidente autonómico, Juan Vivas, respecto a que las alertas de colapso fronterizo fueron cursadas formalmente hacia Madrid. Sanz ha revelado además ante la jueza que la información desclasificada hasta la fecha por la Moncloa no está completa y que existen más informes de Inteligencia sobre la crisis que aún no han salido a la luz.

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Clonado del terminal y los avisos a los ministerios

La comparecencia de Sanz se ha prolongado para permitir el volcado técnico de su dispositivo móvil. En el terminal queda registrada la conversación de WhatsApp mantenida la víspera de los acontecimientos con un agente del CNI, quien a las 13:52 horas le alertó de la convocatoria en redes para asaltar la frontera el 30 de julio coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí, detallando la existencia de dos grupos que sumaban 180.000 seguidores.

Durante su interrogatorio, Sanz ha aclarado que, tras responder con la expresión «sus rilas» ante la dimensión de la amenaza, mantuvo una llamada de 11 minutos con Inteligencia e informó de inmediato a Pérez Triano. Asimismo, ha confirmado que la propia Delegación canalizó avisos de alerta a distintos ministerios del Ejecutivo central en las horas previas a la entrada de los miles de migrantes.

Contradicción con Moncloa y avance de la causa

Sanz ha querido desligar su testimonio de cualquier animadversión personal hacia Pérez Triano —quien negó haber recibido dichas advertencias antes de dimitir este mismo lunes—, si bien su ratificación pone en evidencia la quiebra en la cadena de mando entre Ceuta y los departamentos ministeriales.

La incorporación del contenido íntegro del teléfono de Sanz y la existencia de nuevos informes no desclasificados consolidan la línea de investigación de la Audiencia Nacional, que prevé asumir próximamente la causa tras la inhibición del juzgado de origen sobre el exdelegado Pérez Triano.