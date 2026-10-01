La ministra Sira Rego ordena intervenir directamente en la barriada tras constatar la presencia de cientos de niños en situación de calle y exige la solidaridad de las comunidades autónomas.

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CEUTA.— La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha visitado este jueves la barriada del Príncipe Alfonso, convirtiéndose en la primera titular del área en recorrer sus calles en los últimos años. Durante su visita a la sede de la asociación de vecinos, la presencia institucional atrajo a cientos de niños y adolescentes que deambulan por la zona en situación de indigencia desde las entradas masivas del 30 y 31 de julio. Ante el volumen de menores en la vía pública, la ministra ordenó de inmediato su agrupación y traslado hacia la pista deportiva del recinto.

Más de 300 menores no acompañados fueron dirigidos en fila hacia el polideportivo del Príncipe para ser filiados por la Policía Nacional en coordinación con el Servicio de Atención de Menores, con el objetivo de tramitar su ingreso en centros de acogida. Representantes vecinales valoraron el paso dado, aunque expresaron dudas sobre si la capacidad policial permitirá registrar a la totalidad de los jóvenes congregados en una sola jornada.

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El sistema de acogida desbordado en un 8.000 %

El sistema de protección infantil de la Ciudad Autónoma de Ceuta custodia actualmente a unos 2.600 menores, lo que representa un sobrecupo del 8.000 % respecto a su capacidad ordinaria. Durante su comparecencia ante los medios, Rego recalcó que resulta «absolutamente imposible que Ceuta se haga cargo sola de este volumen» y apeló directamente a las comunidades autónomas para agilizar los traslados a la Península.

En este sentido, la ministra señaló a cuatro autonomías cogobernadas por el PP y Vox (Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura), afirmando que acumulan entre todas 2.400 plazas disponibles. Rego defendió el uso de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para ejecutar derivaciones automáticas desde zonas tensionadas, mecanismo que ya ha permitido el traslado de 800 menores antes de los episodios de finales de julio.

Priorización de perfiles vulnerables y paralización con Marruecos

Tras mantener reuniones de trabajo con la Fiscalía de Menores, el Área de Menores y la Delegación del Gobierno, la titular de Infancia detalló los criterios de derivación. Las autoridades darán prioridad a los menores residentes en Ceuta con anterioridad al 30 de julio y, entre los recién llegados, a los perfiles de mayor vulnerabilidad, citando casos de niñas del colectivo LGTBIQ+ o víctimas de violencia de género.

En cuanto a la vía de la repatriación con Marruecos, Rego admitió que el proceso permanece atascado, recordando que el país vecino mantiene aún sin responder 660 expedientes de devolución pendientes desde el año 2021.