La ministra de Juventud e Infancia recorre el Príncipe Alfonso junto a los líderes vecinales, que reclaman un plan integral de reconstrucción y soluciones urgentes para la indigencia en las calles.

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CEUTA.— La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha realizado una visita a la barriada del Príncipe Alfonso para examinar de primera mano la situación social de la periferia ceutí, acompañada por el nuevo delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, David de la Encina, el presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso, Ahmed Endef-Dal, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Sidi Embarek, Abdelah Mustafa. Durante el recorrido, Rego ha reivindicado la necesidad de que las transferencias y planes de contingencia aprobados por el Gobierno central se distribuyan equitativamente en todos los distritos de la ciudad.

La titular de Infancia ha ensalzado el papel desempeñado por los residentes de las barriadas periféricas durante los últimos dos meses, asegurando que «son las familias de la periferia las que están sosteniendo la solidaridad y la respuesta comunitaria» ante la presencia de cientos de migrantes en situación de indigencia. Rego ha instado tanto a la Ciudad Autónoma como al Ejecutivo central a coordinar sus competencias para evitar el desamparo de estos vecindarios.

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«Desde el Gobierno de España hemos aprobado muchos recursos en el Consejo de Ministros; esos recursos tienen que llegar también a la periferia en Ceuta. Es momento de exigir que los planes integrales se distribuyan bien dentro de la ciudad, donde también viven muchos ceutíes», ha enfatizado la ministra a las puertas de la sede vecinal.

Los colectivos vecinales reclaman un plan de recuperación integral

Por su parte, los representantes de las barriadas periféricas han valorado la presencia ministerial como un reconocimiento a sus demandas tras el viaje de seis días que una delegación vecinal realizó recientemente a Madrid para reunirse con distintos departamentos del Gobierno. Ahmed Endef-Dal y Abdelah Mustafa han calificado la situación de las calles como «dramática» tras dos meses de convivencia con miles de personas pernoctando al raso.

Los dirigentes comunitarios han trasladado a la ministra la urgencia de habilitar espacios de acogida provisionales tanto para adultos como para menores, al tiempo que han exigido la puesta en marcha de un plan de recuperación específico e integral para la periferia que aborde no solo la emergencia humanitaria, sino también las carencias estructurales, culturales y de infraestructuras que arrastran históricamente estas zonas de la ciudad autónoma.