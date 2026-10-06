Se trata de la cuarta ampliación decretada por el Ejecutivo español en respuesta a la suspensión del acuerdo Schengen mantenida por el Gobierno de Giorgia Meloni tras los episodios migratorios de Ceuta.

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MADRID. — El Gobierno de España ha prorrogado hasta el próximo 22 de octubre las medidas de inspección y control en puertos y aeropuertos para todos los viajeros procedentes de Italia. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el correspondiente decreto que prolonga estas restricciones excepcionales en las fronteras interiores.

La decisión constituye la cuarta respuesta simétrica adoptada por la administración española desde que el Ejecutivo italiano, presidido por Giorgia Meloni, decidiera suspender la libre circulación del espacio Schengen para las conexiones con España. La tensión diplomática y el restablecimiento de los controles fronterizos se desencadenaron tras el repunte de entradas masivas de personas registrado en Ceuta a finales del mes de julio.

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Principio de reciprocidad y evaluación continua

Desde la Moncloa argumentan que la prorroga responde directamente a la insistencia de Roma en dilatar la vigilancia sobre las conexiones españolas. Ante la permanencia de los motivos aducidos por el Gobierno transalpino, el Ejecutivo español considera justificado mantener la verificación de documentación y equipajes en los puntos de entrada marítimos y aéreos.

No obstante, el texto normativo precisa que la vigencia fijada hasta el 22 de octubre queda sujeta a eventuales revisiones. El Ministerio del Interior deja abierta la posibilidad de modificar o retirar los controles de forma anticipada si la postura del gabinete italiano cambia o si las circunstancias de seguridad e intercambio migratorio aconsejan variar los plazos previstos.