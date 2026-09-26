La tercera entrega de la emblemática franquicia de los años 80 estará dirigida y escrita por Chris Columbus, quien recupera la esencia de la criatura original para su lanzamiento en las salas cinematográficas.

La compañía cinematográfica Warner Bros ha confirmado oficialmente el desarrollo de ‘Gremlins 3’, el esperado siguiente capítulo de la popular franquicia nacida en la década de los años 80. La nueva producción cinematográfica contará con la dirección de Chris Columbus, guionista de la cinta original de 1984, quien vuelve a la saga para encargarse de la realización, la producción y la escritura del proyecto. La entidad distribuidora ya ha mostrado un primer avance promocional en el que se aprecia el retorno del personaje de Gizmo, cuyo diseño respeta la imagen clásica y la esencia del modelo original, renunciando en principio al uso de efectos generados por ordenador (CGI) para dar vida a la criatura.

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El desarrollo del largometraje cuenta con un equipo técnico en el que el propio Columbus produce y escribe la historia de forma conjunta con Zach Lipovsky y Adam B. Stein, mientras que la actriz y guionista Hannah Marks es la encargada de firmar la versión definitiva del libreto. Tras haber mantenido la licencia sin nuevas entregas en la gran pantalla durante más de un cuarto de siglo —a excepción de las recientes producciones de animación ‘Los secretos de los Mogwai’ y ‘The Wild Batch’—, la major ha fijado finalmente el lanzamiento de la película en las salas de cine para el 6 de octubre de 2028, retrasando así la previsión inicial que la compañía manejaba para el 19 de noviembre de 2027.

La franquicia inició su trayectoria en 1984 bajo la producción de Steven Spielberg y la firma Amblin Pictures. Aquella primera entrega, catalogada como una comedia de terror que combinaba el género fantástico con la ambientación navideña, se convirtió en un fenómeno cultural y comercial al recaudar 165 millones de dólares en todo el mundo sobre un presupuesto inicial de 11 millones. El diseño de la criatura, concebido por Chris Walas y Tony McVey, resultó determinante para la recepción de la obra por parte del público. Por el contrario, la secuela ‘Gremlins 2, la nueva generación’, estrenada en 1990, no logró replicar dicho éxito en taquilla y generó pérdidas en su distribución al no alcanzar a cubrir sus costes de producción, los cuales ascendieron a 50 millones de dólares. Con esta nueva entrega, Columbus, reconocido por su labor en las dos primeras adaptaciones de ‘Harry Potter’ y las dos entregas de ‘Solo en casa’, afronta el reto de recuperar la licencia para las salas de cine.

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