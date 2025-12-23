Con la llegada de la Navidad 2025, las carreteras españolas experimentan uno de los picos de tráfico más altos del año. Los viajes para visitar a la familia, las compras de última hora y las cenas de empresa multiplican los desplazamientos y, con ellos, la probabilidad de cometer infracciones. La Guardia Civil y la DGT han reforzado la vigilancia, ya que los datos históricos confirman un repunte significativo de las multas en estas fechas.

Si quieres disfrutar de las fiestas sin sobresaltos en tu cuenta bancaria, aquí te detallamos las sanciones que más se repiten y cómo prevenirlas.

Las multas más comunes: Velocidad y Aparcamiento

Según estudios recientes sobre el comportamiento de los conductores en diciembre, el 25% de los españoles tendrá que afrontar sanciones que rondan los 100 euros durante este periodo festivo. Las infracciones estrella son:

1. Exceso de velocidad (44%): Las prisas por llegar a las reuniones familiares o el ritmo acelerado de las fiestas disparan esta infracción. España registra anualmente cerca de 300.000 multas por este motivo, y diciembre es un mes crítico.

2. Mal estacionamiento (40%): Encontrar sitio cerca de los mercados navideños o en zonas comerciales es un reto. Esto lleva a muchos conductores a aparcar en doble fila, pasos de cebra o zonas de carga y descarga, lo que deriva en multas inmediatas.

El alcohol y las drogas: Un peligro persistente

Aunque no son las infracciones más numerosas en términos absolutos comparadas con el aparcamiento, las multas por consumo de alcohol o drogas son las más graves.

Pese a las intensas campañas de concienciación de «Alcohol 0,0», cada año se emiten más de 50.000 sanciones por este motivo. En 2025, la vigilancia se ha extremado con miles de controles diarios, especialmente en las madrugadas de Nochebuena y Nochevieja.

El «Efecto Diciembre»: Las multas se duplican

Un dato alarmante que arrojan los informes de movilidad es el crecimiento exponencial de las sanciones entre diciembre y enero.

• En 2021, el porcentaje de multas emitidas en estas fechas respecto al total anual era del 7%.

• El año pasado, esa cifra escaló hasta el 13%, duplicándose en apenas unos años.

Este incremento se atribuye a una combinación de estrés al volante, mayor densidad de vehículos y una vigilancia policial más estricta para garantizar la seguridad vial en plena operación salida y retorno.

Consejos para una Navidad sin multas

Para evitar que una infracción arruine tus celebraciones, sigue estas recomendaciones:

• Planifica el parking: Si vas al centro de la ciudad, reserva plaza en un parking público con antelación o utiliza el transporte colectivo.

• Cero distracciones: El uso del móvil mientras buscas una dirección o respondes felicitaciones es motivo frecuente de sanción y riesgo de accidente.

• Respeta los límites: Recuerda que en 2025 se han endurecido los controles de velocidad en vías secundarias, donde se producen la mayoría de los siniestros.

• Anticípate al viaje: Sal con tiempo suficiente para que un atasco no te tiente a pisar más el acelerador de la cuenta.