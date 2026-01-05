Merendar el tradicional Roscón de Reyes este 5 de enero de 2026 es significativamente más caro que hace un año. Según un informe publicado por FACUA-Consumidores en Acción, el precio de este dulce típico ha subido una media del 6,8% en las principales cadenas de distribución, aunque en algunos casos específicos el incremento llega a ser del 34%.

El encarecimiento de materias primas clave durante 2025, como los huevos y las almendras, ha disparado los costes de fabricación que ahora se trasladan al consumidor final.

Radiografía de las subidas: los formatos pequeños, los más afectados

El estudio, que ha analizado 41 variedades de roscones en supermercados, revela que el impacto no ha sido uniforme. Curiosamente, son las opciones de menor tamaño las que más han subido proporcionalmente:

• Roscones «mini» (210g): Son los que más suben, con un incremento del 34,1%.

• Roscón Bombón con nata (600g): Ha pasado de costar 11,99 € el año pasado a 15,95 € en este 2026 (un 33% más).

• Formatos familiares (800g): Tanto el de nata 100% como el mixto (nata/trufa) se han encarecido un 27,4%.

No todo son subidas: las excepciones del mercado

A pesar de la tendencia general al alza, FACUA ha detectado siete productos que son más baratos que el año pasado, principalmente debido a ofertas agresivas de las cadenas para captar clientes en el último momento:

• Eroski: Su roscón de nata (400g) ha bajado un 27,5%, costando ahora 6,49 €.

• Carrefour Extra: El formato de 420g se sitúa en 6,49 €, frente a los 7,99 € del año anterior (un 18,8% menos).

Alerta por la «estanflación» y el etiquetado

FACUA advierte de dos prácticas que pueden confundir al consumidor en las compras de hoy:

1. Reducción de peso: Se han detectado cambios en los formatos donde el envase parece similar pero el peso neto del producto ha disminuido.

2. La «falsa» nata: La organización insiste en revisar el etiquetado. Muchos productos se venden como «rellenos», pero utilizan mezclas de grasas vegetales en lugar de nata láctea real, lo que debería reflejarse en un precio mucho más bajo.

Consejo de compra: Si buscas calidad al mejor precio, recuerda que el análisis de la OCU situaba al roscón de Carrefour Extra como la «Compra Maestra» de este año por su equilibrio entre ingredientes reales y precio contenido.