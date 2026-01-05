Si has dejado la compra del Roscón de Reyes para última hora, no te preocupes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de lanzar su informe anual tras analizar los 12 principales roscones rellenos de nata envasados que puedes encontrar en las estanterías de las grandes cadenas.

Para que aciertes en tu elección esta misma tarde, aquí tienes el veredicto definitivo sobre cuáles ofrecen nata real y un bollo de calidad, y cuáles deberías evitar.

Los 3 mejores roscones del supermercado

De los 12 analizados, solo tres han superado con nota el examen de los expertos pasteleros. Estos son los ganadores:

1. EL GANADOR: Carrefour Extra (Nata 100%)

• Veredicto: Es la «Compra Maestra» de este año.

• Por qué destaca: Los expertos valoran su masa jugosa, el uso de mantequilla y una nata con excelente sabor y textura.

• Precio: Menos de 10 €.

2. PLATA: El Obrador de El Corte Inglés

• Veredicto: El de mayor calidad gastronómica.

• Por qué destaca: Es el único que utiliza exclusivamente mantequilla para el bollo (sin aceites vegetales), lo que le da un sabor más tradicional y artesano.

• Precio: 17,75 €.

3. BRONCE: La Cestera (Lidl)

• Veredicto: Otra «Compra Maestra» por su equilibrio calidad-precio.

• Por qué destaca: Se mantiene un año más en el podio gracias a una receta sólida y un precio muy competitivo.

Cuidado: Roscones que «decepcionan»

La OCU advierte que 7 de los 12 roscones han suspendido. El principal motivo es el «engaño» en el relleno: muchos no utilizan nata, sino una mezcla de grasas vegetales baratas (palma, coco o nabina).

• Peores valorados: Los roscones de BM, Hiper Usera y Froiz.

• Mención negativa: El roscón de Aldi, que ni siquiera utiliza nata real en su composición.

3 claves para elegir un buen roscón de última hora

Si no encuentras los ganadores de la lista, fíjate en el etiquetado antes de pasar por caja:

• La nata: Debe indicar «Nata 100%». Huye de términos como «relleno sabor nata» o «preparado vegetal».

• La grasa: Un buen roscón lleva mantequilla. Si ves aceites de palma o girasol como grasa principal del bollo, la calidad será inferior.

• Los aditivos: Algunos roscones industriales llevan hasta 19 aditivos. Cuanto más corta sea la lista de ingredientes, más natural será el dulce.