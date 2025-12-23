El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido dar un impulso definitivo a la investigación sobre el fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. Para ello, ha programado una batería de declaraciones para finales de enero de 2026, entre las que destacan las de los exjefes de gabinete de las entonces ministras Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Transición Ecológica).

La investigación trata de esclarecer si se pagaron comisiones y dádivas a altos cargos para agilizar la concesión de licencias de operadora a empresas como Villafuel, vinculada al empresario Claudio Rivas.

Las citas clave en la Audiencia Nacional

El juez ha habilitado tres jornadas consecutivas para tomar declaración a nueve personas entre investigados y testigos:

• 28 de enero: Comparecerán Juan Ignacio Díaz Bidart (exjefe de gabinete de Maroto) y Marc Pons (exjefe de gabinete de Ribera). También está citado Claudio Rivas en calidad de investigado.

• 29 de enero: Será el turno de Víctor de Aldama, pieza central de la trama, junto al empresario Manuel Sallés y el director general de Política Energética, Manuel García Hernández.

• 30 de enero: Declararán como investigadas Carmen Pano y su hija Leonor. También comparecerá como testigo Álvaro García, el conductor que presuntamente trasladó a Pano a la sede del PSOE en Ferraz para entregar dinero en efectivo.

Los indicios: Reuniones y pagos de «un kilo»

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil han identificado movimientos sospechosos que vinculan la actividad administrativa con pagos ilícitos:

1. Reuniones en el Ministerio: Se han detectado hasta tres encuentros entre Díaz Bidart y los investigados entre diciembre de 2020 y enero de 2021. El objetivo habría sido acelerar la licencia para Villafuel tras un primer rechazo administrativo.

2. El pago de un millón de euros: Los investigadores sospechan que Rivas destinó «un kilo» (un millón de euros) para engrasar la maquinaria administrativa. Parte de ese dinero se habría usado para pagar el chalé de José Luis Ábalos en Cádiz y otra parte se habría distribuido entre Aldama y Koldo García.

3. Entregas en Ferraz: La declaración de Carmen Pano sobre la entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE durante la pandemia es otro de los ejes que el juez Pedraz busca contrastar con las nuevas testificales.

El papel de Koldo García y Ábalos

Según los informes policiales, los contactos con los jefes de gabinete fueron presuntamente fraguados por Koldo García, aprovechando la influencia de su jefe, el entonces ministro de Transportes. La Guardia Civil sostiene que la presión para obtener el aval de operadora fue constante, especialmente tras el enfado de Claudio Rivas por las dificultades iniciales para conseguir la autorización energética.

Con estas citaciones, la justicia busca determinar hasta dónde llegaba la red de influencias y si los jefes de gabinete recibieron pagos directos, algo que Aldama afirma y Bidart ha negado tajantemente.