Llenar la mesa en estas fiestas se ha convertido en un auténtico reto financiero. Según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los precios de los productos típicos de Navidad han subido una media del 10,3% en diciembre. Aunque la subida es algo más moderada que la del año pasado (12,3%), el coste de ciertos alimentos básicos de estas fechas se ha disparado de forma alarmante.
A continuación, analizamos cuáles son los productos que más castigan el bolsillo y qué alternativas existen para ahorrar.
Los productos «prohibidos»: El marisco lidera las subidas
El marisco y el pescado fresco vuelven a ser los protagonistas de los incrementos más agresivos a medida que se acerca el 24 de diciembre.
- Percebes: Son el producto que más se encarece, con un espectacular aumento del 56%.
- Almejas: Se sitúan en segundo lugar con una subida del 43%.
- Pescados: La merluza al corte (+20%) y el besugo (+17%) también registran alzas notables.
En el lado opuesto, las ostras (-16%) y la piña (-13%) son de los pocos alimentos que han dado un respiro bajando su precio en este último control.
Máximos históricos: Seis alimentos baten récords
La OCU alerta de que seis de los productos analizados han alcanzado los precios más altos desde que se tienen registros para estas fechas:
- Jamón ibérico de cebo: 71,71 €/kg.
- Cordero lechal: 23,85 €/kg.
- Redondo de ternera: 21,34 €/kg.
- Pavo entero: 7,21 €/kg.
- Granada: 3,19 €/kg.
- Piña: 1,89 €/kg.
Estrategias para ahorrar en las cenas de Navidad
Ante este escenario de precios récord, existen varias claves para minimizar el impacto en la economía familiar:
- Apostar por las aves: A pesar de que la pularda (+26%) y el pavo (+8%) han subido de precio (en parte por el impacto de la gripe aviar), siguen siendo carnes mucho más económicas que el cordero o el ibérico.
- El congelador como aliado: Comprar con antelación y congelar, u optar directamente por productos que ya se venden congelados (como los langostinos, que solo han subido un 4%), permite esquivar los picos de precio de última hora.
- Frutas de temporada: Aunque la piña está en máximos, su reciente bajada de precio la convierte en una opción más competitiva que otras frutas exóticas.