Llenar la mesa en estas fiestas se ha convertido en un auténtico reto financiero. Según el último informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los precios de los productos típicos de Navidad han subido una media del 10,3% en diciembre. Aunque la subida es algo más moderada que la del año pasado (12,3%), el coste de ciertos alimentos básicos de estas fechas se ha disparado de forma alarmante.

A continuación, analizamos cuáles son los productos que más castigan el bolsillo y qué alternativas existen para ahorrar.

Los productos «prohibidos»: El marisco lidera las subidas

El marisco y el pescado fresco vuelven a ser los protagonistas de los incrementos más agresivos a medida que se acerca el 24 de diciembre.

Percebes: Son el producto que más se encarece, con un espectacular aumento del 56% .

Son el producto que más se encarece, con un espectacular aumento del . Almejas: Se sitúan en segundo lugar con una subida del 43% .

Se sitúan en segundo lugar con una subida del . Pescados: La merluza al corte (+20%) y el besugo (+17%) también registran alzas notables.

En el lado opuesto, las ostras (-16%) y la piña (-13%) son de los pocos alimentos que han dado un respiro bajando su precio en este último control.

Máximos históricos: Seis alimentos baten récords

La OCU alerta de que seis de los productos analizados han alcanzado los precios más altos desde que se tienen registros para estas fechas:

Jamón ibérico de cebo: 71,71 €/kg. Cordero lechal: 23,85 €/kg. Redondo de ternera: 21,34 €/kg. Pavo entero: 7,21 €/kg. Granada: 3,19 €/kg. Piña: 1,89 €/kg.

Estrategias para ahorrar en las cenas de Navidad

Ante este escenario de precios récord, existen varias claves para minimizar el impacto en la economía familiar: