La comunidad andaluza se prepara para una semana navideña marcada por la incertidumbre meteorológica. La influencia de embolsamientos de aire frío en la atmósfera provocará un escenario de inestabilidad que afectará a todas las provincias, con temperaturas que se situarán por debajo de lo habitual para finales de diciembre.

Previsión para los días clave

El pronóstico detalla una alternancia de periodos de lluvia con momentos de tregua, siguiendo este esquema:

• Martes 23 de diciembre: Jornada de alta inestabilidad. Se esperan chubascos acompañados de tormentas que podrían afectar a prácticamente todas las comarcas de Andalucía.

• Nochebuena (24 de diciembre): Durante la primera mitad del día persistirán lluvias ocasionales y dispersas, de carácter débil. La tendencia es que las precipitaciones remitan al final del día, permitiendo una cena de Nochebuena más seca en la mayor parte de la región.

• Navidad (25 de diciembre): Los chubascos podrían regresar, especialmente durante la tarde y la noche, con mayor incidencia en la mitad sur de la comunidad.

• Fin de semana: No se descarta que las lluvias continúen de forma dispersa, dada la dificultad de predecir con exactitud el movimiento de las masas de aire frío.

Descenso térmico: Una Navidad más fría

Los termómetros registrarán valores entre 2 y 3 grados por debajo de la media histórica para estas fechas:

• Máximas: En puntos como el Valle del Guadalquivir, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados, lejos de los 16 grados que suelen ser habituales.

• Mínimas: El frío se intensificará especialmente durante las noches del jueves y el viernes, con valores que caerán hasta los 3 grados.

Recomendaciones y consejos

Dada la naturaleza cambiante de los «embolsamientos de aire frío», se aconseja a los ciudadanos:

1. Consultar actualizaciones: Seguir de cerca los partes meteorológicos locales antes de realizar desplazamientos por carretera.

2. Ropa de abrigo: Especial precaución en las celebraciones nocturnas de Navidad y el viernes, debido al desplome de las temperaturas mínimas.

3. Planes flexibles: Contar con alternativas bajo techo para las actividades previstas al aire libre durante la tarde de Navidad.