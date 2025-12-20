La llegada de las festividades navideñas y el descenso de las temperaturas marcan el inicio de la temporada alta para el consumo de contenidos en plataformas digitales. Disney+, Netflix, Movistar Plus+, Prime Video y Filmin refuerzan sus catálogos con una combinación de regresos esperados, cine de culto y grandes superproducciones diseñadas para las sesiones de visionado doméstico.

Regresos de franquicias y series de culto

Percy Jackson y los dioses del Olimpo (Temporada 2)

Tras el éxito de su primera entrega, Disney+ estrena el 10 de diciembre la segunda temporada de esta adaptación más fiel a las novelas de Rick Riordan. La trama sigue a un adolescente con un destino excepcional que recorre Estados Unidos enfrentándose a monstruos y deidades para cumplir sus misiones divinas.

Fallout (Temporada 2)

La producción que ha logrado romper la racha de malas adaptaciones de videojuegos regresa a Prime Video el 17 de diciembre. En esta nueva etapa, los protagonistas se dirigen hacia New Vegas, un emplazamiento emblemático de la franquicia, para continuar la búsqueda de sus familias tras el holocausto nuclear.

Mad Men (Serie completa)

A partir del 14 de diciembre, Disney+ incorpora los casi cien episodios de esta epopeya satírica. La serie, protagonizada por Jon Hamm en el papel del ejecutivo publicitario Don Draper, ofrece un retrato detallado de la sociedad neoyorquina de los años sesenta y sus vicios estructurales.

Estrenos cinematográficos y cine de acción

F1: La película

El 12 de diciembre llega a Apple TV+ una de las producciones deportivas más ambiciosas del año. Centrada en el mundo de la Fórmula 1, destaca por su inmersión realista en las carreras mediante tomas en primera persona y la ausencia de efectos CGI, narrando el regreso de un veterano piloto al circuito profesional.

Puñales por la espalda: De entre los muertos

Netflix estrena el 12 de diciembre el tercer caso del detective Benoit Blanc, interpretado por Daniel Craig. Bajo la dirección de Rian Johnson, esta entrega apuesta por una ambientación gótica y un reparto coral encabezado por Glenn Close, Josh Brolin y Jeremy Renner para resolver un asesinato aparentemente imposible.

Misión: Imposible – Sentencia final

El cierre de la saga protagonizada por Tom Cruise llega a SkyShowtime el 17 de diciembre. Aunque presenta un tono más crepuscular y grave que sus predecesoras, la cinta mantiene las grandes secuencias de acción real que caracterizan a la franquicia en su lucha final contra una amenaza tecnológica.

Cine de culto y propuestas independientes

El último arrebato

Movistar Plus+ estrena el 3 de diciembre este proyecto que mezcla documental y ficción para investigar el legado de «Arrebato», considerada por muchos la mejor película de la historia del cine español. Cuenta con la participación de actores originales como Eusebio Poncela y Cecilia Roth.

Relay

El 26 de diciembre, Movistar Plus+ presenta un thriller inspirado en las tramas conspiranoicas de los años setenta pero adaptado a la era del anonimato en internet. Protagonizada por Lily James y Riz Ahmed, la historia sigue a una científica que posee pruebas contra una empresa que intenta silenciarla.

Good Boy

Filmin incorpora el 19 de diciembre una propuesta de terror minimalista de 72 minutos. La película destaca por estar narrada íntegramente desde la perspectiva de un perro, utilizando el sonido y la atmósfera para generar tensión en una localización aislada.

Especial programación navideña por plataformas

Selección de Netflix

La plataforma apuesta por la comedia romántica con títulos como «Una Navidad ex-cepcional» (19 de diciembre) y la comedia nacional «A 1000 km de la Navidad». También recupera clásicos del género como «Las vacaciones de Navidad de National Lampoon» para el público que busca humor familiar tradicional.

Selección de Amazon Prime Video

El catálogo navideño se refuerza con «Navidad en Candy Cane Lane», protagonizada por Eddie Murphy, y mantiene títulos de visionado obligado como «Love Actually» y «Your Christmas or Mine?», además de clásicos del cine estadounidense como «Desayuno con diamantes».

Selección de Max y Movistar Plus+

En Max destacan propuestas familiares como «8-Bit Christmas», que explora la nostalgia de los años ochenta, y la cinta de animación «The Polar Express». Por su parte, Movistar Plus+ ofrece una visión más literaria con «El hombre que inventó la Navidad», centrada en la figura de Charles Dickens.