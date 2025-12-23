Estamos en plena víspera de Nochebuena y, para muchos, el menú de mañana ya descansa en el congelador. Sin embargo, pasar del bloque de hielo al plato gourmet requiere técnica. Los expertos en seguridad alimentaria advierten: descongelar mal puede arruinar una cena no solo por el sabor, sino por el riesgo de intoxicaciones en fechas tan señaladas.

Aquí tienes las claves definitivas para gestionar tus alimentos de forma segura y eficiente.

La regla de oro: Olvida la encimera

Dejar los alimentos a temperatura ambiente es el error más común. En el rango de los 5°C a 65°C, las bacterias se multiplican de forma explosiva.

• La nevera es tu mejor aliada: Es el método más seguro. Requiere planificación (unas 12 horas para piezas pequeñas y hasta 24-48 horas para pavos o piezas grandes).

• Ubicación: Coloca el alimento en la parte más baja de la nevera para evitar que sus jugos goteen sobre otros productos.

¿Prisas de última hora? El microondas con condiciones

Si el tiempo se te ha echado encima hoy 23 de diciembre, el microondas es una opción, pero con letra pequeña:

1. Cocinar de inmediato: Al descongelar en microondas, algunas partes del alimento pueden empezar a cocinarse. Esto crea «zonas calientes» donde las bacterias proliferan si no se termina la cocción enseguida.

2. Potencia baja: Usa siempre la función defrost o potencia al 30% en intervalos cortos.

3. Fragmentar: Si puedes, separa las piezas para que el calor sea uniforme.

Lo que nunca deberías congelar

No todos los ingredientes sobreviven bien a la cristalización del agua. Si estás pensando en meter algo a última hora, cuidado con:

• Patatas cocidas: Se vuelven harinosas y pierden su textura.

• Huevos con cáscara: El líquido se expande y rompe la protección.

• Verduras para ensalada: Al descongelarse, pierden su turgencia y quedan blandas y poco apetecibles.

• Salsas emulsionadas: Como la mayonesa, que se «corta» al perder la cadena de frío.

La gran duda: ¿Se puede volver a congelar?

La respuesta corta es no, a menos que cambies el estado del alimento.

• Crudo a crudo: Prohibido. La carga bacteriana tras la primera descongelación es mucho mayor.

• Crudo a cocinado: Sí. Si descongelas una carne cruda, la cocinas a más de 70°C (lo que elimina los microorganismos), puedes volver a congelar el guiso resultante sin problemas.

Consejos para un menú impecable

• Mariscos: Descongélalos preferiblemente en una rejilla dentro de la nevera para que no «naden» en su propio jugo, lo que afecta a su textura.

• Panes especiales: El pan se descongela muy bien a temperatura ambiente envuelto en un paño, o con un toque de horno de apenas 2 minutos para recuperar el crujiente.