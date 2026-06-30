Un gol agónico del ‘9’ rescata a una selección gris frente a Costa de Marfil. Los nórdicos ya esperan a la Brasil de Vinicius.

Dallas (EE. UU.) — Cuando el abismo parecía el destino inevitable de Noruega, apareció su factor diferencial. Erling Haaland, en una noche en la que estuvo lejos de su mejor versión, demostró por qué es uno de los delanteros más letales del planeta. Un zarpazo suyo en el minuto 86 rescató a su selección cuando peor lo pasaba, sellando el billete a la siguiente ronda del Mundial, donde ya espera un vibrante choque de trenes contra la Brasil de Vinicius Jr.

El partido se presentaba como un auténtico paraíso para los atacantes. Con dos defensas que hicieron aguas durante los 90 minutos, el encuentro se convirtió en un intercambio constante de golpes. Sin embargo, no fue Haaland el primero en golpear, sino la tercera joya de la corona noruega: Antonio Nusa. El jovencísimo extremo del Leipzig firmó una auténtica obra de arte emulando a su ídolo, Neymar, para poner el 1-0 en el marcador y presentarse definitivamente ante el mundo.

Reacción marfileña y el milagro del ‘9’

A pesar de la ventaja, Noruega pagó cara su fragilidad defensiva. Costa de Marfil movió el banquillo y la entrada de Wahi y Amad Diallo revolucionó el choque. Fue precisamente Diallo quien, tras una pared excelsa con Pépé, dibujó un gol de bandera al más puro estilo Messi: balón cosido a la bota, recorte en una baldosa y definición perfecta para poner las tablas provisionales.

Con Noruega contra las cuerdas y Martin Odegaard desconectado, el partido parecía abocado a la tragedia para los europeos. Pero el fútbol no siempre entiende de lógica, entiende de áreas.

El momento clave: En el minuto 86, una fantástica combinación entre Bobb y Berg terminó en el corazón del área, el hábitat natural del «asesino». Haaland, casi sin querer y con un toque que entró llorando a la red, desató la locura de los suyos y certificó el pase definitivo.

Todavía tuvo que ponerse la capa de héroe el guardameta Nyland en la última jugada del partido para salvar los muebles, pero el billete ya era noruego. Haaland, con cinco goles en lo que va de campeonato, sigue empeñado en hacer historia.

Los detalles del partido