Un suceso conmociona hoy a Ceuta: un bebé de apenas ocho días fue encontrado sin vida esta madrugada en el domicilio donde residía con sus padres. Tras el descubrimiento, la Policía Nacional detuvo a la madre, el padre y el tío paterno del menor, quienes permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones.

La intervención policial

La alerta se produjo poco después de la medianoche, cuando vecinos del edificio avisaron al 112 por escuchar gritos y ruidos fuertes procedentes de la vivienda familiar. Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo del recién nacido y procedieron a arrestar a los tres adultos presentes en el inmueble.

La Policía Científica se desplazó inmediatamente al domicilio para recabar pruebas y documentar la escena, mientras un juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado para la correspondiente autopsia.

Investigación bajo secreto

La instrucción del caso está siendo llevada a cabo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ceuta, que ha decretado el secreto de sumario. Por el momento, no se ha informado sobre las posibles causas del fallecimiento ni sobre otros detalles relevantes para la investigación.

Los detenidos permanecerán en dependencias policiales hasta que sean puestos a disposición judicial en las próximas horas.

Consternación en la ciudad

La noticia ha generado un profundo impacto entre los vecinos del barrio y en el conjunto de la ciudad. La comunidad vive estas horas con incertidumbre, a la espera de que las diligencias y el examen forense ofrezcan claridad sobre las circunstancias que rodearon la muerte del bebé.