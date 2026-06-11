El diputado Jacobo Pérez Robatto defiende en el Congreso el aumento del gasto militar frente a las iniciativas que buscan recortarlo, advirtiendo de la carrera armamentística de Marruecos.

Madrid. — El grupo parlamentario VOX ha defendido con firmeza la necesidad de incrementar y optimizar el presupuesto en Defensa, rechazando de plano las propuestas que pretenden revertir el gasto militar para destinarlo a otras partidas. Durante su intervención en el Congreso, el diputado Jacobo Pérez Robatto ha advertido que el debate actual va mucho más allá de los números: «Consiste en decidir si nuestra nación quiere seguir siendo capaz de defenderse o si prefiere convertirse en un país indefenso, dependiente y sometido a la voluntad de otros».

Un escenario internacional hostil y la presión de Marruecos

Robatto ha justificado la postura de su formación analizando el complejo y deteriorado panorama geopolítico actual. A su juicio, «el mundo no se está volviendo más seguro», señalando focos de alta tensión que afectan directamente a la seguridad europea y española:

Guerra en Ucrania: El retorno del conflicto convencional al corazón de Europa.

El retorno del conflicto convencional al corazón de Europa. Oriente Medio: Una región actualmente «en llamas».

Una región actualmente «en llamas». El Sahel: Convertido en un foco de inestabilidad, terrorismo, tráfico de personas y penetración de potencias hostiles.

Convertido en un foco de inestabilidad, terrorismo, tráfico de personas y penetración de potencias hostiles. Nuevas amenazas: El aumento de ciberataques, amenazas híbridas, rutas marítimas vulnerables y la presión migratoria organizada.

El rearme del vecino del sur

El diputado ha hecho especial hincapié en la posición geográfica estratégica de España, con intereses clave en el Mediterráneo, el Atlántico, el Estrecho de Gibraltar y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este contexto, ha alertado sobre la política armamentística de Marruecos, un vecino «que lleva años aumentando de forma sostenida su inversión militar, modernizando sus capacidades y reforzando su posición estratégica».

Las claves de la propuesta de VOX

Frente a este escenario, Robatto ha ironizado con que «la paz no se defiende con pancartas y la libertad no se protege con eslóganes», exigiendo una política nacional seria basada en hechos y recursos. Los pilares de la propuesta de la formación se resumen en:

Eje de Actuación Objetivo Principal Personal Militar Dignificar la carrera militar y contar con soldados bien equipados. Soberanía Industrial Fortalecer la industria nacional y desarrollar tecnología propia. Integridad Territorial Proteger de forma prioritaria Ceuta y Melilla. Política Exterior Cumplir los compromisos internacionales, pero «defendiendo primero nuestros intereses».

«La soberanía no se garantiza con manifiestos de facultad, se defiende con medios, con industria, con tecnología, con soldados bien equipados y con una política nacional seria», ha sentenciado el parlamentario.

«Sobra gasto ideológico, no militar»

Como conclusión, desde VOX se ha señalado dónde se deben aplicar los recortes presupuestarios en lugar de en la seguridad nacional. Robatto ha asegurado de forma tajante que en España «sobra gasto ideológico, burocracia inútil, chiringuitos políticos y cesiones a quienes quieren romper la nación», insistiendo en que el gasto en Defensa es una inversión irrenunciable para garantizar la supervivencia del país.