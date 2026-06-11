La Secretaría General de Protección Civil inaugura unas jornadas formativas clave para coordinar a todos los cuerpos implicados a pocos días de activar el mayor dispositivo de movilidad humana entre Europa y África.

CEUTA. – A escasos días de que arranque oficialmente la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2026, Ceuta se ha convertido en el epicentro de la preparación operativa. La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias inauguró este miércoles las Jornadas para Intervinientes en la OPE 2026, una acción formativa de la Escuela Nacional de Protección Civil (ENPC) diseñada para engrasar la maquinaria de coordinación de un dispositivo que cada año canaliza el tránsito de más de medio millón de vehículos y cientos de miles de personas.

La apertura del encuentro, celebrado en la Sala de Formación de la Tesorería General de la Seguridad Social, contó con la presencia de la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones; el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano; y el director general de Protección Civil, Benjamín Salvago González.

El desafío del sistema ‘Entry/Exit’ y el cambio climático

La edición de este año no es una más. El delegado del Gobierno, Pérez Triano, quien asume públicamente la dirección de la OPE en Ceuta, advirtió que el operativo de 2026 incorpora un importante desafío tecnológico y logístico: la implantación del nuevo sistema europeo de control fronterizo Entry/Exit.

«Llevamos meses trabajando para garantizar una implantación eficaz que permita mantener los máximos estándares de seguridad sin que ello afecte a la fluidez del tránsito fronterizo», explicó al respecto Virginia Barcones, quien detalló que técnicos de Protección Civil ya han supervisado sobre el terreno la instalación de los nuevos dispositivos tecnológicos en la frontera.

Además del reto burocrático y policial, la crisis climática se ha colado de lleno en la agenda de la OPE. Barcones hizo especial hincapié en el aumento de los episodios de calor extremo previstos para este verano, un factor que ha obligado a las autoridades a reforzar de manera preventiva los mecanismos de asistencia sanitaria y los protocolos de protección para los viajeros en las zonas de espera.

Coordinación integral contra el colapso

El éxito de la OPE, que cumple 36 ediciones rechazando cualquier tipo de «autocomplacencia», radica en la total sincronización de las administraciones y los servicios de emergencia. El objetivo prioritario es doble: garantizar la seguridad y el bienestar de los viajeros de tránsito, y evitar el colapso de las principales vías de Ceuta para que la actividad comercial y los desplazamientos habituales de los ceutíes no se vean alterados.

Las sesiones formativas han reunido a 25 mandos y personal operativo de un abanico multidisciplinar de instituciones:

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil).

Protección Civil y personal de la Ciudad Autónoma.

Seguridad Portuaria y operadores marítimos.

Cruz Roja, personal sociosanitario del INGESA y AMGEVICESA.

Voluntarios y miembros de la Red Radio de Emergencia (REMER).

Tanto Barcones como Pérez Triano quisieron agradecer públicamente el esfuerzo de estos colectivos, destacando especialmente la labor de los equipos de atención psicosocial y el tejido de voluntariado, piezas que consideran «esenciales» para mantener la calma y la asistencia humanitaria en un operativo de dimensiones internacionales. Con la formación finalizada y las cartas sobre la mesa, Ceuta se declara lista para volver a ser el referente mundial en la gestión de grandes movimientos de población.