La Administración estadounidense sitúa al Estrecho de Gibraltar como «foco de conflicto» mundial, mientras cuestiona su presencia militar en Rota y Morón, un escenario que podría alterar el equilibrio de fuerzas en el norte de África.

CEUTA / MADRID – La estabilidad del Estrecho de Gibraltar ha dejado de ser una certeza diplomática para convertirse en una ficha de cambio en la agresiva estrategia exterior de Donald Trump. Tras las recientes declaraciones del entorno diplomático de Washington, que sitúan este paso marítimo al mismo nivel crítico que los estrechos de Ormuz o Malaca, la onda de choque ha llegado hasta Ceuta y Melilla, reavivando el debate sobre la seguridad de las ciudades autónomas en un contexto de redefinición de alianzas.

El Estrecho como arma económica

El embajador estadounidense ante la ONU, Michael Waltz, ha sido claro: el mundo no puede permitir que el Estrecho de Gibraltar sea utilizado para «castigar a las economías mundiales». Al elevar el tono sobre este punto estratégico, Trump no solo presiona a España, sino que lanza un mensaje de vigilancia sobre cualquier actor —estatal o no— que pretenda ejercer control sobre el tráfico marítimo.

Esta retórica de «foco de conflicto» sitúa a Ceuta en el centro geográfico de una tensión internacional que hasta ahora se consideraba latente. La posibilidad de que el Estrecho se convierta en un escenario de fricción activa obliga a España a reforzar su posición soberana en una zona donde la presión migratoria y las reivindicaciones territoriales de Marruecos son constantes.

El repliegue de Rota y el factor Marruecos

Lo más preocupante para la estrategia española es la amenaza de Trump de retirar tropas de las bases de Rota y Morón. Mientras Washington cuestiona la «lealtad» de España como aliado —al no verla alineada con sus posturas más duras en Oriente Próximo—, el vacío de poder que dejaría una retirada estadounidense es visto con lupa desde Rabat.

Analistas internacionales advierten de que un enfriamiento de las relaciones entre Madrid y Washington suele traducirse en un fortalecimiento de la posición de Marruecos. El país alauita, que mantiene una relación militar privilegiada con EE. UU. (siendo un «Aliado Importante No-OTAN»), podría aprovechar este giro para postularse como el nuevo garante de la seguridad en la zona, aumentando la presión política sobre Ceuta y Melilla.

«El debilitamiento de la presencia estadounidense en suelo español podría envalentonar las aspiraciones de Marruecos sobre las ciudades autónomas si percibe que el paraguas de seguridad occidental en el Estrecho se está reconfigurando», apuntan fuentes del análisis estratégico.

Incertidumbre económica y militar

Aunque el ministro Félix Bolaños asegura que no hay «comunicación oficial» sobre la retirada, la inquietud es palpable. Para Ceuta, la estabilidad del Estrecho no es solo una cuestión de defensa, sino de supervivencia económica. Cualquier «foco de conflicto» en estas aguas afectaría directamente al puerto y al flujo comercial.

Un futuro de «Autonomía Estratégica»

Ante el desdén de Trump por los aliados tradicionales, Europa —y España en particular— se ve empujada a la «autonomía estratégica». Sin embargo, para las ciudades de Ceuta y Melilla, esta autonomía plantea interrogantes sobre si la Unión Europea o la OTAN darían un paso al frente ante un eventual conflicto en un territorio que, históricamente, ha quedado fuera de las garantías automáticas de la Alianza Atlántica.

El Estrecho de Gibraltar ya no es solo una ruta comercial; para la administración Trump, es una frontera en disputa. Para España, el desafío será evitar que esta nueva doctrina convierta la vecindad con Marruecos en una fuente de inestabilidad irreversible.