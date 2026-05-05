Un niño de ocho años ha perdido la vida este lunes tras precipitarse desde una ventana del centro de menores Nosa Señora do Carme; las autoridades trabajan ya en el esclarecimiento de los hechos.

La tarde de este lunes, 4 de mayo de 2026, la localidad coruñesa de Fisterra se ha visto sacudida por un trágico incidente. Un menor de ocho años falleció tras caer desde una ventana del centro de menores Nosa Señora do Carme.

El aviso de emergencia fue recibido por el 112 Galicia a las 16:57 horas, activando de inmediato un amplio dispositivo de socorro que incluyó el desplazamiento de un helicóptero medicalizado para agilizar la atención sanitaria.

A pesar de la rapidez con la que acudió el personal de emergencias al lugar de los hechos, los facultativos no pudieron reanimar al pequeño, confirmándose su fallecimiento en el mismo punto del suceso.

Actualmente, la Guardia Civil ha asumido la jefatura de la investigación. Los agentes se encuentran realizando las diligencias pertinentes y recabando testimonios en el centro para determinar si se trató de un accidente fortuito o si existió algún tipo de negligencia en la custodia del menor.