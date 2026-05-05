La Guardia Civil descubre que la droga, oculta tras una pared metálica sellada, estaba protegida por un grupo armado durante el asalto en alta mar al carguero.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – El asalto al buque mercante Arconian por parte de la Guardia Civil no solo ha supuesto la incautación de uno de los mayores alijos de cocaína en la historia de España —estimado entre 30 y 45 toneladas—, sino que ha revelado un nivel de profesionalización y defensa poco común en este tipo de transportes. Según han confirmado fuentes de la investigación, los agentes se encontraron a bordo con seis individuos fuertemente armados cuya única misión era custodiar el cargamento millonario.

La operación, que culminó este lunes con la llegada del buque al Arsenal Militar de Las Palmas de Gran Canaria, permitió descubrir el ingenioso método de ocultación de la droga. Los fardos no estaban a la vista; se encontraban escondidos tras una pared metálica doblemente sellada que ocultaba un pasillo estrecho y extremadamente largo. Fue necesario el uso de herramientas pesadas para perforar el blindaje y acceder al escondite donde se apilaban cientos de fardos.

Un arsenal para proteger la carga

Lo que más ha sorprendido a los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) es la presencia de este grupo de vigilancia armada. Aunque el narcotráfico suele emplear seguridad en tierra, el uso de «mercenarios» o vigilantes armados en travesías transatlánticas eleva la peligrosidad de estas misiones. Durante el abordaje, realizado en aguas internacionales, los agentes lograron reducir a estos seis individuos y al resto de la tripulación, sumando un total de 23 detenidos de diversas nacionalidades (principalmente filipinos y angoleños).

El Arconian, con bandera de Comores, había zarpado el pasado 22 de abril desde Freetown (Sierra Leona) y, según su ruta oficial, se dirigía a Bengasi (Libia). Sin embargo, las pesquisas apuntan a que el cargamento tenía como destino final las costas europeas, donde el valor de la droga en el mercado negro habría alcanzado cifras astronómicas.

Golpe récord en 2026

Este operativo se suma a un inicio de año especialmente intenso en la lucha contra el narcotráfico en el Atlántico. Si se confirman los pesajes oficiales que apuntan a más de 30 toneladas, el alijo del Arconian pulverizaría los récords anteriores, situándose como la mayor incautación de cocaína en el mar realizada por las fuerzas de seguridad españolas.

La investigación continúa bajo secreto de sumario por orden de la Audiencia Nacional, mientras los agentes analizan el arsenal incautado a los vigilantes y tratan de determinar qué organización criminal internacional está detrás de este envío masivo que pretendía burlar los controles fronterizos bajo una apariencia de transporte comercial legítimo.