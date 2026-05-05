La inestabilidad atmosférica marcará la jornada en el cuadrante nordeste de la Península y Baleares, con un desplome de la cota de nieve hasta los 1.500 metros, mientras el sur peninsular y Canarias mantendrán cielos despejados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso ante la jornada de marcada inestabilidad atmosférica que afectará este martes, 5 de mayo, especialmente al cuadrante nordeste de la Península y al archipiélago balear. Según los últimos pronósticos del organismo público, se esperan precipitaciones generalizadas que podrían alcanzar una intensidad localmente fuerte, acompañadas de tormentas y granizo, con especial incidencia durante la segunda mitad del día.

Precipitaciones y riesgo de granizo en el extremo norte

El tercio nordeste y el área del Cantábrico oriental se perfilan como las zonas más castigadas por este episodio meteorológico. La previsión oficial apunta a cielos cubiertos y chubascos que ganarán vigor conforme avance la tarde, si bien no se descarta la aparición de tormentas aisladas en el extremo norte desde las primeras horas de la mañana. Esta situación de inestabilidad se extenderá igualmente a las Islas Baleares, aunque se prevé que los fenómenos alcancen allí una menor virulencia.

Como consecuencia del desplome térmico en las capas altas de la atmósfera, la nieve hará acto de presencia en los principales sistemas montañosos de la mitad norte. La cota de nieve se situará en torno a los 1.500 metros en el noroeste peninsular, mientras que en el resto de los sistemas montañosos la altitud oscilará entre los 1.600 y los 1.800 metros. Asimismo, en las cumbres del extremo norte, son probables heladas débiles durante la madrugada.

Contraste térmico y estabilidad en la mitad sur

En contraposición a la situación en el tercio septentrional, la mitad sur de la Península disfrutará de un tiempo notablemente más estable. Predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con la única excepción de posibles chubascos aislados en las sierras del sudeste.

En lo que respecta a los termómetros, las temperaturas máximas experimentarán un descenso notable en el nordeste. Por su parte, las mínimas registrarán una bajada generalizada en prácticamente todo el territorio nacional, con las excepciones de Galicia y el archipiélago canario, donde no se esperan variaciones significativas.

Régimen de vientos y situación en Canarias

El viento soplará con componente oeste en la mayor parte de la Península Ibérica. Se espera que la intensidad sea mayor en los litorales de Galicia y en el mar de Alborán, zonas donde se aguardan intervalos de viento fuerte.

Por último, en Canarias se mantendrá el régimen habitual de vientos moderados de componentes este y nordeste. El archipiélago canario presentará cielos mayoritariamente despejados, salvo en las zonas de cumbres de las islas occidentales, donde la nubosidad podría ser algo más persistente.