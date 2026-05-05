Los agujeros en la Ley de Asilo permiten que acusados de asesinato, violación y estafa paralicen sus extradiciones y permanezcan en territorio español de forma indefinida.

MADRID – Una investigación ha revelado que España está otorgando protección como refugiados políticos y por «razones humanitarias» a ciudadanos venezolanos que son reclamados en su país por delitos graves, incluyendo delitos de sangre. A pesar de que la Audiencia Nacional ha llegado a conceder la extradición en varios de estos casos, la normativa migratoria actual permite que presuntos delincuentes utilicen el sistema de asilo para bloquear su entrega y permanecer legalmente en suelo español.

El «agujero» legal del sistema de acogida

El problema radica en que la normativa española no distingue perfiles de peligrosidad al recibir una solicitud de asilo. Una vez que un reclamado invoca la persecución política, el proceso de extradición se paraliza automáticamente. Según fuentes judiciales, esta estrategia es utilizada de forma espuria para ganar tiempo.

Si el asilo es concedido, el individuo reside legalmente en España. Si es denegado tras años de espera, muchos pasan a la clandestinidad, quedando en situación de busca y captura dentro del territorio nacional, lo que dificulta aún más su localización y entrega definitiva a Venezuela.

Casos críticos: de asesinatos a agresiones sexuales

Se han documentado al menos ocho casos de individuos que, lejos de ser perseguidos políticos, son catalogados por la Fiscalía y por el exilio venezolano como delincuentes comunes. Entre los perfiles más alarmantes destacan:

Elis Margarita V.S.: Detenida en Madrid en 2023. Está acusada de participar en el secuestro y asesinato de un empresario en el estado de Carabobo en 2020. Su extradición está bloqueada por su solicitud de asilo desde hace tres años.

Detenida en Madrid en 2023. Está acusada de participar en el secuestro y asesinato de un empresario en el estado de Carabobo en 2020. Su extradición está bloqueada por su solicitud de asilo desde hace tres años. Moisés Ricardo B.L.: Incluido en la Alerta Roja Internacional por agresión sexual y robo agravado. Tras ser detenido en Madrid en 2023, la Audiencia Nacional aprobó su entrega, pero el proceso sigue suspendido por las leyes de protección internacional.

Incluido en la Alerta Roja Internacional por agresión sexual y robo agravado. Tras ser detenido en Madrid en 2023, la Audiencia Nacional aprobó su entrega, pero el proceso sigue suspendido por las leyes de protección internacional. Andrys Guillermo S.P.: Implicado en una malversación de 1,3 millones de dólares en el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Pese a que su extradición se concedió en 2024, permanece en España bajo el paraguas del asilo.

La «pasarela» de las razones humanitarias

Desde marzo de 2019, el Ministerio del Interior estableció una vía para conceder residencia temporal por «razones humanitarias» a los venezolanos cuyas peticiones de asilo político son rechazadas. Esta medida, diseñada originalmente para proteger a civiles de la crisis sistémica del país caribeño, se ha convertido en un salvoconducto para personas con cuentas pendientes con la justicia.

Aunque el exilio venezolano reconoce que el sistema judicial de su país carece de garantías, expertos legales admiten que en estos casos específicos no existen elementos de persecución política, sino que se trata de criminales aprovechando los beneficios de un sistema garantista como el español para evadir sus responsabilidades penales.