Los presidentes de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han arremetido conjuntamente contra el Ejecutivo central, al que acusan de no aportar los medios necesarios para gestionar la crisis migratoria desatada tras la entrada masiva de personas a finales de julio. Durante una visita institucional de Moreno a la ciudad autónoma, ambos dirigentes denunciaron la falta de recursos para agilizar las devoluciones y reclamaron un «blindaje» efectivo de la frontera con Marruecos.

Según revelaron basándose en estimaciones internas, actualmente solo se tramitan entre 25 y 30 expedientes de devolución diarios debido al colapso administrativo y la falta de datos oficiales por parte del Ministerio del Interior. A esa tasa de gestión, Vivas advirtió de que los migrantes irregulares «no saldrán de Ceuta en un año». La denuncia coincide en el tiempo con el despliegue de un amplio dispositivo policial que procedió al desalojo de más de 3.000 personas asentadas en la playa del Trampolín.

Por su parte, Juanma Moreno trasladó el respaldo y la solidaridad de Andalucía hacia Ceuta en una situación que calificó de «alto riesgo», urgiendo al Gobierno de Pedro Sánchez a enviar personal de refuerzo para desatascar los trámites burocráticos. La visita pone de manifiesto la alianza entre ambas administraciones autonómicas en un contexto complejo en el que además deben gestionarse los compromisos de cooperación en materia de menores no acompañados y el protocolo de colaboración interterritorial vigente entre las regiones.