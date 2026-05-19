El técnico de Santpedor pondrá fin a una legendaria etapa de diez temporadas y 20 títulos en el Etihad. El italiano Maresca, ex del Chelsea, ya ha firmado su contrato para asumir el relevo en el banquillo ‘citizen

MANCHESTER – El Manchester City se prepara para el cambio más sísmico de su historia reciente. Pep Guardiola no continuará al frente del equipo la próxima temporada. Aunque el club aún no lo ha hecho oficial a la espera de cómo se resuelvan los últimos compromisos deportivos, la decisión está tomada: el técnico catalán pondrá punto y final a su trayectoria en el Etihad Stadium al término del presente curso.

A Guardiola le quedan exactamente dos partidos para despedirse de la que ha sido su casa durante una década: la visita al Bournemouth y el cierre en casa frente al Aston Villa. Aunque revalidar la Premier League está complicado —necesitan un tropiezo del Arsenal—, el de Santpedor se marchará habiendo dejado una huella imborrable. Este mismo año ya ha conquistado la Carabao Cup y la FA Cup, y aún mantiene vivo el sueño de un triplete histórico.

Un palmarés de leyenda: 20 títulos en 10 años

La marcha de Guardiola cierra la época más gloriosa del Manchester City y el ciclo más dominante del fútbol británico en el siglo XXI. Desde su llegada en 2016, el técnico ha transformado por completo la identidad del club y ha llenado las vitrinas de las oficinas de Mánchester con 20 trofeos:

6 Premier League

Premier League 5 Carabao Cup

Carabao Cup 4 FA Cup

FA Cup 3 Community Shields

Community Shields 1 UEFA Champions League

UEFA Champions League 1 Supercopa de Europa

Supercopa de Europa 1 Mundial de Clubes

Enzo Maresca: el elegido por Hugo Viana

La directiva ‘citizen’ no ha querido dejar espacio a la improvisación en la difícil misión de sustituir al mejor entrenador de su historia. Enzo Maresca será el nuevo director técnico del Manchester City. El italiano ya ha firmado su nuevo contrato y trabaja en la sombra junto a Hugo Viana, director deportivo del club, en la planificación de la plantilla para la temporada 2026/2027.

Maresca cuenta con una ventaja crucial: conoce a la perfección la casa y los métodos de trabajo de Guardiola, de quien ya fue asistente en el filial y en el primer equipo del City.

El estratega italiano llega tras una notable campaña en el Chelsea, donde conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes, antes de ser destituido de forma fulminante y sorprendente debido a desavenencias con la directiva ‘blue’.

Los flecos de la operación

Aunque la firma entre Maresca y el City ya es una realidad, la oficialidad total del movimiento aún depende de un último trámite burocrático. El City debe sellar un acuerdo de desvinculación con el Chelsea, ya que el club londinense y el técnico italiano no cerraron formalmente los términos económicos de su salida cuando este fue despedido.

Aun así, fuentes cercanas a la operación aseguran que no habrá ningún inconveniente y que la transición en el banquillo del Etihad se ejecutará de forma limpia una vez concluya la Premier League de manera oficial.