El Arsenal de Mikel Arteta ha cumplido con su parte tras vencer con sufrimiento al ya descendido Burnley (1-0) en el Emirates Stadium. Con esta victoria en el penúltimo partido de su temporada, los gunners se colocan 5 puntos por encima del Manchester City, dejando el título a un solo paso.

Las claves del partido

El gol de la victoria: Como ya es costumbre esta temporada, el gol llegó a balón parado. En el minuto 37, un córner botado por Bukayo Saka fue rematado de forma imperial por Kai Havertz para poner el 1-0 definitivo.

Como ya es costumbre esta temporada, el gol llegó a balón parado. En el minuto 37, un córner botado por fue rematado de forma imperial por para poner el 1-0 definitivo. La polémica: El propio Havertz rozó la tragedia. El alemán cometió una durísima entrada por detrás sobre Ugochukwu (clavando los tacos en el gemelo) que debió ser expulsión . Ni el árbitro ni el VAR señalaron la roja, y Arteta lo cambió inmediatamente para evitar males mayores.

El propio Havertz rozó la tragedia. El alemán cometió una durísima entrada por detrás sobre Ugochukwu (clavando los tacos en el gemelo) que . Ni el árbitro ni el VAR señalaron la roja, y Arteta lo cambió inmediatamente para evitar males mayores. Tensión hasta el final: El Arsenal no logró cerrar el partido (Eze mandó dos balones a la madera) y terminó pidiendo la hora ante un Burnley que no se rindió.

¿Qué necesita el Arsenal para ser campeón?

La Premier League 2025-2026 se puede decidir en las próximas horas. Toda la presión se traslada ahora al equipo de Pep Guardiola:

La ecuación es simple: El Manchester City está obligado a ganar en el estadio del Bournemouth (dirigido por Andoni Iraola). Si el City empata o pierde, el Arsenal se proclamará automáticamente campeón de liga tras 22 años de sequía.

A falta de lo que hagan los mancunianos, la afición londinense ya saborea un título que se les ha escapado en los tres últimos años y que ahora tienen prácticamente en la mano.