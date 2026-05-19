El astro de Madeira lidera la lista oficial de 26+1 futbolistas anunciada por Roberto Martínez para la cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026, convirtiéndose en el primer jugador en alcanzar esta cifra de participaciones.

MADRID. El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, ha hecho pública la lista definitiva de los futbolistas que representarán al combinado luso en el próximo Mundial de 2026. Más allá de los nombres elegidos para confeccionar el bloque defensivo y ofensivo, la gran noticia radica en la inclusión de Cristiano Ronaldo, quien firmará una página inédita en la historia del fútbol al disputar su sexto Mundial.

A sus 41 años, el delantero del Al Nassr rompe todos los registros de longevidad y constancia en la élite. Tras haber estado presente de forma ininterrumpida en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, la cita norteamericana elevará al ‘7’ a un altar en solitario, un hito que en esta edición solo está al alcance de igualar el argentino Lionel Messi si se confirma su convocatoria con la Albiceleste.

Un coloso de las estadísticas mundiales

El impacto de Cristiano Ronaldo en el fútbol de selecciones no se limita a su presencia, sino a una producción goleadora y de partidos sin parangón:

Partidos internacionales: 226 encuentros vistiendo la camiseta de las Quinas.

226 encuentros vistiendo la camiseta de las Quinas. Goles con Portugal: 143 tantos, liderando el ranking histórico mundial por delante de los 116 goles de Lionel Messi en 198 apariciones.

143 tantos, liderando el ranking histórico mundial por delante de los 116 goles de Lionel Messi en 198 apariciones. Goles en Copas del Mundo: Acumula un total de 8 dianas a lo largo de sus cinco participaciones previas.

En un torneo que por primera vez contará con la participación de 48 selecciones, el atacante luso tendrá la oportunidad de engrosar sus estadísticas mundialistas en el que se perfila como su último gran servicio internacional, manteniendo además el foco en su ambiciosa meta de alcanzar los 1.000 goles en su carrera profesional.

Las sorpresas y ausencias de Roberto Martínez

La convocatoria de los lusos ha dejado varios titulares más allá de su capitán. Destaca especialmente la inclusión de cuatro guardametas en la expedición y el regreso a los grandes focos de João Félix. El atacante ha visto premiado su notable rendimiento durante el curso en el Al Nassr, disipando las dudas iniciales que giraban en torno a su presencia.

Por el contrario, el seleccionador ha sorprendido al prescindir de piezas que partían con un peso importante en los esquemas o el futuro de la selección. Nombres de la talla de Antonio Silva (Benfica), el joven talento Rodrigo Mora (Oporto) o el mediocentro João Palhinha (Tottenham) se han quedado fuera de la lista definitiva.

Convocatoria oficial de Portugal para el Mundial 2026

Porteros: Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) y Ricardo Velho (Farense).

Diogo Costa (Oporto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting CP) y Ricardo Velho (Farense). Defensas: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica). Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Bernardo Silva (Manchester City). (Nota: La lista provista en el teletipo se completará con los atacantes restantes del bloque definitivo).