El delantero Marc Domènech ha puesto punto final a su etapa como cedido en la AD Ceuta para regresar de inmediato al RCD Mallorca. El motivo principal es la rotura en el femoral de la pierna derecha que sufrió el pasado 3 de mayo en El Molinón contra el Sporting de Gijón. Dado que el tiempo estimado de baja coincide con el cierre de la temporada, todas las partes han acordado que lo mejor es que el futbolista afronte su recuperación en la isla.
Su paso por el Ceuta
- Fichaje invernal: El atacante de 19 años llegó en el mercado de invierno de la mano del director deportivo Edu Villegas para reforzar la delantera tras varias salidas en el equipo caballa.
- Estadísticas: Marc participó en 8 partidos (2 como titular), sumando 177 minutos y un gol marcado ante el Granada.
- La mala fortuna: Tras superar una lesión previa, reapareció en Gijón, donde desgraciadamente se rompió al dar un pase, teniendo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas.
Trayectoria y perfil del jugador
- Origen: Antes de su cesión, Domènech había destacado en el Mallorca B en Segunda RFEF (26 partidos, 9 goles) y llegó a tener presencia en el primer equipo del Mallorca bajo las órdenes de Jagoba Arrasate, disputando 7 partidos oficiales.
- Cualidades: El Ceuta lo definió en su llegada como un delantero potente, veloz y polivalente en todo el frente de ataque, destacando por su personalidad, llegada desde segunda línea y olfato goleador.