El inminente regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid promete llegar acompañado de curvas y mucha polémica en el mercado de fichajes. Desde Inglaterra aseguran que el técnico portugués ya tiene un objetivo prioritario para reforzar el ataque madridista: Marcus Rashford, actual futbolista del F.C. Barcelona.

Según publica el diario británico The Independent, el interés de Mourinho responde a una estrategia con un doble trasfondo futbolístico y psicológico, bautizada ya como la operación «desestabilización».

Las razones de Mourinho para ir a por el inglés

Conocimiento y confianza: Mourinho coincidió con Rashford en su etapa en el Manchester United (2016-2018). El técnico luso siempre ha mostrado una gran admiración por el atacante de 28 años, a quien ha definido como un jugador «fantástico y muy sensato».

Mourinho coincidió con Rashford en su etapa en el Manchester United (2016-2018). El técnico luso siempre ha mostrado una gran admiración por el atacante de 28 años, a quien ha definido como un jugador «fantástico y muy sensato». Golpe directo al eterno rival: El segundo gran motivo del fichaje sería puramente estratégico: debilitar la plantilla del F.C. Barcelona y generar problemas internos y desestabilización en el club azulgrana de cara a la próxima temporada.

La situación contractual: una oportunidad de mercado

Rashford ha completado una gran campaña en la Ciudad Condal jugando como cedido por el Manchester United, firmando unos notables registros de 14 goles y 14 asistencias en 48 partidos.

El escenario para acometer su fichaje presenta las siguientes claves:

El F.C. Barcelona dispone de una opción de compra de 30 millones de euros para quedarse con el delantero en propiedad y evitar que regrese al Manchester United (club con el que tiene contrato hasta 2028).

La irrupción del Real Madrid y de Mourinho en la ecuación añade máxima intriga al futuro del internacional inglés, amenazando con dinamitar el mercado estival y reactivar la tensión entre los dos gigantes del fútbol español.