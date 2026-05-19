El estadio de Stamford Bridge alberga un duelo londinense clave para el cierre liguero, con los locales asentados en la zona media y los visitantes buscando certificar su regularidad en el tramo final del campeonato

La Premier League afronta sus momentos decisivos con la disputa de la jornada 37 en este tramo definitivo del torneo. Este martes 19 de mayo, Chelsea y Tottenham se enfrentan en el estadio de Stamford Bridge en un compromiso de rivalidad londinense que determinará el futuro inmediato de ambas escuadras en la tabla de clasificación. El encuentro, programado para las 21:15 horas, se presenta como una cita de relevancia para ajustar las posiciones definitivas de la competición regular inglesa.

El conjunto local comparece en este enfrentamiento tras haber medido sus fuerzas recientemente contra el Liverpool y el Nottingham Forest. En la agenda inmediata del Chelsea, una vez concluido el duelo de esta noche, figura el Sunderland como su próximo adversario en el calendario. Por su parte, el Tottenham llega a Stamford Bridge después de haber disputado sus compromisos anteriores de la Premier League ante el Leeds United y el Aston Villa, teniendo fijado su siguiente compromiso liguero frente al Everton.

Antes del inicio del choque en la capital británica, el Chelsea se encuentra situado en la décima posición de la clasificación de la Premier League, acumulando un total de 49 puntos. El balance estadístico de la escuadra dirigida en sus instalaciones domésticas refleja una trayectoria equilibrada con 55 goles a favor y 49 goles en contra a lo largo del curso. Estos registros se han traducido de manera exacta en 13 partidos ganados, 10 empates y 13 derrotas. En su rendimiento específico como equipo local en Stamford Bridge, los registros del Chelsea muestran 6 victorias, 5 empates y 7 derrotas en lo que va de campeonato.

En el lado opuesto, el Tottenham se sitúa antes del pitido inicial en la decimoséptima posición de la tabla clasificatoria de la Premier League con 38 puntos. El cuadro visitante se desplaza con un registro numérico general que detalla 46 tantos anotados y 55 goles encajados en su portería. Esta dinámica se ha concretado en un total de 9 victorias, 11 partidos empatados y 16 derrotas en la competición de la regularidad. No obstante, las estadísticas del Tottenham en sus desplazamientos lejos de su feudo ofrecen un rendimiento de 7 victorias, 5 empates y 6 derrotas en su condición de visitante. El desenlace de los noventa minutos, ya sea mediante una victoria, un empate o una derrota, incidirá de forma directa en la situación clasificatoria de los dos combinados, de manera previa a que los aficionados puedan revisar las tablas de pichichi, asistencias o las estadísticas de tarjetas amarillas y rojas del campeonato.

El partido entre el Chelsea y el Tottenham correspondiente a la jornada 37 de la Premier League se disputa hoy, martes 19 de mayo, en las instalaciones del estadio Stamford Bridge. El comienzo del choque está fijado para las 21:15 horas. Los seguidores de la competición inglesa en España podrán seguir la retransmisión televisiva del encuentro en directo a través de los canales de la plataforma DAZN España, DAZN 2 España y DAZN 2 Bar España.