La RFEF hace oficial el calendario de LaLiga Hypermotion para la temporada 26/27. El conjunto de José Juan Romero arrancará la competición a mediados de agosto a domicilio y afrontará una «jornada retro» en Albacete.

La Agrupación Deportiva Ceuta ya conoce el camino que deberá recorrer en su regreso a la Segunda División. Mientras la dirección deportiva trabaja intensamente en el mercado estival para confeccionar una plantilla de garantías, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desvelado, a través de su canal oficial de YouTube, el calendario completo para la campaña 2026/2027.

La competición oficial de plata arrancará el fin de semana del 15 de agosto, en un acto de presentación donde el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, destacó la coordinación y organización entre los estamentos de la federación y los clubes profesionales para la confección del fixture.

El estreno: viaje a El Principado de Andorra

Para la jornada inaugural, los pupilos de José Juan Romero tendrán que afrontar uno de los desplazamientos más largos de todo el curso, viajando hasta el Principado para medirse al FC Andorra. El choque medirá a dos escuadras que consiguieron el ascenso la campaña anterior y que se convirtieron en las auténticas revelaciones de la categoría de bronce.

El último precedente en tierras andorranas sonríe a los caballas, quienes se llevaron un sólido triunfo por 0-2 en su última visita gracias a un tanto de Bassinga y a un gol en propia meta de Martí Vilà.

Albacete en la jornada ‘retro’ y cierre ante el Burgos en casa

Otro de los atractivos del calendario desvelados por la RFEF es la celebración de la denominada «jornada retro», una fecha especial en la que los equipos lucirán equipaciones de corte histórico y conmemorativo. En esa jornada especial, el Ceuta visitará el siempre exigente Estadio Carlos Belmonte para verse las caras con el Albacete Balompié, un rival con el que mantuvo una enconada disputa clasificatoria el año pasado y ante el que rascó un disputado empate sin goles (0-0) en su última comparecencia.

La gran noticia para la afición blanca es que el desenlace de la fase regular del campeonato tendrá como escenario el Estadio Alfonso Murube. La AD Ceuta cerrará la liga ante su público recibiendo la visita del Burgos CF, un conjunto que viene de firmar un año notable con 72 puntos, quedándose a las puertas del play-off, y que promete un cierre de competición de alta tensión en la ciudad autónoma.