La formación pide dotar de material antidisturbios a la Unidad de Intervención Rápida, reforzar la plantilla y contratar auxiliares de seguridad privada tras la crisis migratoria de julio.

VOX Ceuta ha reclamado al Gobierno autonómico encabezado por Juan Vivas la puesta en marcha inmediata de un dispositivo extraordinario de la Policía Local. La formación exige un refuerzo urgente en el número de efectivos y medios materiales con el fin de incrementar la presencia policial en barriadas, plazas, playas y terrazas tras los acontecimientos migratorios registrados a finales del mes de julio.

Casi tres semanas después de la entrada masiva de personas a la ciudad, el partido denuncia que numerosos migrantes continúan dispersos por la vía pública. Ante este escenario, defienden que las competencias municipales en seguridad ciudadana y policía administrativa deben traducirse en un mayor control de los espacios públicos y la inspección del cumplimiento de las ordenanzas locales.

Refuerzo a la UIR y contratación de seguridad privada

Entre las medidas concretas planteadas al Ejecutivo regional de la Ciudad Autónoma, la formación político-institucional señala tres ejes de actuación prioritarios:

Potenciación de la Unidad de Intervención Rápida (UIR): Piden dotar a los agentes de equipos de protección individual, herramientas de intervención, material antidisturbios y formación específica para el control de masas y situaciones de especial riesgo.

Piden dotar a los agentes de equipos de protección individual, herramientas de intervención, material antidisturbios y formación específica para el control de masas y situaciones de especial riesgo. Ampliación de plantilla: Reclaman cubrir las vacantes existentes en el cuerpo de la Policía Local, incrementar el número de patrullas operativas y estudiar la incorporación temporal de auxiliares de Policía Local para tareas secundarias de información y custodia de instalaciones.

Reclaman cubrir las vacantes existentes en el cuerpo de la Policía Local, incrementar el número de patrullas operativas y estudiar la incorporación temporal de auxiliares de Policía Local para tareas secundarias de información y custodia de instalaciones. Vigilancia privada en barriadas: Proponen recuperar la contratación de auxiliares de seguridad privada para custodiar puntos sensibles e infraestructuras municipales, un modelo que, según recuerdan, ya se utilizó durante la crisis migratoria de mayo de 2021 para liberar de carga a las fuerzas de seguridad.

Críticas a la gestión de la Consejería de Gobernación

Puntos clave de la exigencia de VOX Detalle de la propuesta Área de actuación Consejería de Gobernación de la Ciudad Autónoma de Ceuta Objetivo principal Reducir la presencia de asentamientos y concentraciones en la vía pública Medida logística Compra de material de protección y control de masas para la UIR Precedente invocado Dispositivo extraordinario de auxiliares de seguridad privada (mayo de 2021)

Desde VOX han criticado que el presidente autonómico solicite medidas al Gobierno central mientras, a su juicio, no se emplean al máximo las competencias e infraestructuras dependientes directamente de la Asamblea ceutí.

La formación ha rechazado los plazos de actuación previstos por el Ejecutivo del Partido Popular y ha asegurado que la ciudad «no puede esperar más tiempo sin actuar con todos los medios disponibles», ofreciéndose a asumir las responsabilidades del área de Gobernación para ejecutar estas decisiones.