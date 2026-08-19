La red postal pone a disposición de los ciudadanos cambio de divisas, acceso a efectivo y servicios de custodia de envíos y equipaje durante el verano.

En pleno periodo estival, las dos oficinas de Correos en Ceuta continúan adaptando sus servicios para facilitar las gestiones cotidianas de los ciudadanos durante sus desplazamientos y vacaciones. Aprovechando la capilaridad de la red postal, la compañía busca ofrecer tranquilidad y comodidad tanto a quienes viajan como a quienes se ausentan de sus domicilios.

Entre las principales soluciones operativas destacan las herramientas de gestión financiera, el resguardo de la correspondencia y la logística para compras en línea o equipaje.

Soluciones financieras para viajar con tranquilidad

Para responder a las necesidades de liquidez y pago durante los desplazamientos, Correos mantiene activos diversos servicios de gestión monetaria:

Cambio de divisas: Disponibilidad de más de 70 monedas extranjeras, que pueden solicitarse para entrega directa en la propia oficina o en el domicilio indicado.

Disponibilidad de más de 70 monedas extranjeras, que pueden solicitarse para entrega directa en la propia oficina o en el domicilio indicado. Correos Cash: Permite a los clientes de las entidades financieras adheridas realizar retiradas e ingresos de dinero en efectivo de forma sencilla.

Permite a los clientes de las entidades financieras adheridas realizar retiradas e ingresos de dinero en efectivo de forma sencilla. Tarjeta Correos Prepago: Opción orientada al pago en comercios físicos y comercio electrónico, así como a la retirada de efectivo en cajeros y oficinas tanto en España como en el extranjero. Se comercializa en formato físico o virtual y no requiere vinculación con cuentas bancarias tradicionales.

Protección del correo y custodia de enseres

Para evitar contratiempos en los hogares mientras las familias están fuera, la compañía postal ofrece servicios específicos de resguardo:

Servicio Descripción y Utilidad Buzón de Vacaciones Custodia los envíos postales en la oficina durante la ausencia del usuario, evitando el deterioro de las cartas o la acumulación visible de correspondencia en el domicilio. Servicio de Consignas Proporciona un espacio seguro para el depósito temporal de equipajes durante los trayectos. Buzón Ecommerce Permite recibir paquetes de compras en línea en cualquiera de las más de 2.300 oficinas de la red, de manera independiente al operador logístico utilizado.

Con este abanico de utilidades, Correos refuerza su papel como punto de apoyo logístico y financiero para la ciudadanía ceutí durante la época estival.