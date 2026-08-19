Melchor León insta al presidente del Gobierno en una carta abierta a declarar la emergencia de interés nacional y desplegar de inmediato a la UME y a Frontex en la ciudad autónoma.

CEUTA.— «Devuélvanos la verdad. Devuélvanos la normalidad. Y póngale una fecha». Con estas contundentes palabras se ha dirigido el vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta, Melchor León, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de una carta abierta difundida en sus redes sociales. El diputado autonómico del PSOE apela directamente al líder de su partido para exigirle «números ciertos» y un paquete urgente de cinco medidas con las que poner fin a la «incertidumbre» institucional y social que vive la ciudad desde el estallido de la última crisis migratoria a finales del pasado mes de julio.

En la misiva, redactada desde un tono de respeto pero con firmeza, León aclara que su objetivo no es reabrir el debate de la confrontación política ni pedir responsabilidades personales, sino reclamar una intervención real sobre el terreno. «Le escribo desde Ceuta, que es donde vivo, donde nací y donde pienso quedarme. No le escribo para discutir. No vengo a faltarle al respeto a su investidura ni a la institución que representa. Vengo a pedirle que mire a Ceuta», manifiesta el político socialista, subrayando el sentimiento de desamparo tras 18 días de opacidad.

«Lo que más duele no es lo que pasó. Es lo que vino después. Es la incertidumbre. Este agosto los niños de Ceuta no han bajado a la playa. Nos hemos quedado sin fiestas. Hay comercios que abren con la persiana a medias (…). Una ciudad aguanta casi todo. Ceuta ha aguantado asedios de 33 años. Lo que no se aguanta es no saber.»

Las cinco peticiones urgentes a La Moncloa

Para revertir la paralización que sufre la población ceutí, Melchor León traslada a Sánchez un petitorio de «cinco cosas concretas» de ejecución inmediata que, según enfatiza, no requieren trámites excepcionales ni inéditos en el marco legal español:

Declaración del estado de alarma: Reclamado específicamente para la ciudad de Ceuta con el objetivo de ejercer un control efectivo e integral de la crisis sociosanitaria y migratoria. Emergencia de interés nacional: Pide al Ministerio del Interior decretar este nivel de protección, al igual que se articuló el pasado julio ante los graves incendios forestales en Madrid y Ávila. Despliegue de la UME y hospital de campaña: Solicita la entrada de la Unidad Militar de Emergencias para acondicionar un espacio digno provisto de luz, agua y asistencia médica donde se identifique a las personas y se tramiten las solicitudes de protección internacional. Respalda así la petición del colectivo médico para levantar un hospital de campaña. Presencia permanente de Frontex: Exige que el Estado formalice la petición de despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la frontera ceutí, un ofrecimiento realizado por la Comisión Europea que el Ejecutivo central no llegó a activar. Cumplimiento de compromisos de devolución: Reclama que se haga efectivo el compromiso asumido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, garantizando que ninguna de las personas que ingresaron de forma irregular permanezca en la ciudad.

Fractura total en el PSOE ceutí

Esta contestación pública por parte de León pone de manifiesto la profunda brecha abierta en el seno del socialismo ceutí. La publicación de la carta abierta se produce apenas tres días después de que el propio vicepresidente de la Asamblea solicitara públicamente la dimisión de Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, secretario general del PSOE local y candidato de la formación para los próximos comicios autonómicos.

A pesar de la dureza del diagnóstico y de sus implícitas críticas a la inacción estatal, León concluye su misiva reafirmando su adscripción partidaria e invocando la lealtad de la ciudad con el resto de España: «Señor presidente, esto no va de siglas ni de colores. Yo llevo media vida en el socialismo y le escribo con respeto […]. España no puede ser grande dejando a uno solo de sus territorios sin la atención que necesita. Esta ciudad no ha pedido nunca que le resuelvan las cosas. Ha pedido que la dejen ayudar a resolverlas».