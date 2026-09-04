Bundesliga, Regular Season – Jornada 2 (viernes, 4 de septiembre de 2026)

VfB Stuttgart goleó 4-1 al 1. FC Köln en el único partido de la jornada 2, viernes 4 de septiembre de 2026.

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Resultados

VfB Stuttgart 4-1 1. FC Köln

El triunfo deja al VfB Stuttgart con tres puntos en la clasificación.

El 1. FC Köln encajó cuatro tantos y deberá ajustar su defensa antes del próximo compromiso; según las crónicas del encuentro, la diferencia se explicó por una mayor efectividad local en las áreas clave. La jornada 2 de la Bundesliga se cerró con un solo partido disputado.

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