Segunda División (Spain) | Regular Season – Jornada 4 (viernes, 4 de septiembre de 2026)

Las Palmas y Leganés empataron 0-0 el viernes 4 de septiembre de 2026, en el único partido de la jornada 4.

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Resultados de la jornada

Las Palmas 0 – 0 Leganes

Duelo destacado

El partido se resolvió sin goles y apenas dejó ocasiones claras para ninguno de los dos equipos. La igualdad en el marcador obligó a ambos técnicos a replantear recursos ofensivos de cara a los próximos compromisos. En lo defensivo, ninguno logró imponerse y el empate refleja la falta de puntería en la zona atacante. La siguiente jornada será la primera oportunidad para que Las Palmas y Leganés intenten sumar de tres.

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