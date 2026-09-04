Primera División RFEF – Group 2 | Jornada Group 2-2 (viernes, 4 de septiembre de 2026)

Villarreal II venció 2-1 al Algeciras el viernes 4 de septiembre de 2026.

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Fue el único encuentro programado para la jornada Group 2-2, jugado en casa del filial castellonense.

Resultados de los partidos

Villarreal II 2 – 1 Algeciras

Resumen de lo más destacado

El partido se resolvió con goles de ambos equipos y dejó a Villarreal II con los tres puntos. El triunfo refuerza la dinámica del filial en el inicio de la competición, mientras que el Algeciras deberá reagruparse de cara a la próxima jornada para recuperar puntos. No hubo más partidos en esta tanda, por lo que el movimiento en la clasificación será limitado hasta la siguiente jornada.

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