El feudo rojiblanco de San Mamés acoge este sábado a las 16:15 horas uno de los duelos más destacados de la cuarta jornada del campeonato nacional

El Athletic Club regresa este sábado a su feudo para afrontar un compromiso marcado en el calendario liguero. El conjunto bilbaíno se mide al Atlético de Madrid en el estadio de San Mamés a partir de las 16:15 horas, en un choque perteneciente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026/27. El equipo rojiblanco afronta el choque con el firme propósito de hacerse fuerte ante su afición y consolidar su dinámica en esta fase inicial de la temporada regular.

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El escenario bilbaíno volverá a presentar sus mejores galas para albergar una cita de máxima exigencia contra uno de los contrincantes habituales de la zona alta del torneo. El duelo supondrá un examen de nivel para los futbolistas dirigidos por Edin Terzic, que se medirán a una plantilla rojiblanca caracterizada por su capacidad para competir al límite en cada choque del campeonato.

Horario del Athletic Club vs Atlético de Madrid de LaLiga

El compromiso entre la escuadra vasca y el cuadro madrileño se disputará este sábado a las 16:15 horas (horario peninsular español). El encuentro abrirá la franja vespertina de la cuarta fecha del calendario oficial de LaLiga EA Sports en San Mamés.

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Dónde ver el partido por televisión y plataforma en directo

Para los aficionados que no acudan presencialmente a las gradas de San Mamés, la retransmisión del choque en España se ofrecerá en directo a través de la plataforma DAZN. El operador ostenta los derechos de emisión para televisar el enfrentamiento entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid en esta cuarta jornada de la temporada 2026/27.