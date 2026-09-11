El conjunto blaugrana retoma el campeonato doméstico con su visita al Ciutat de València tras haber afrontado su estreno europeo de la temporada

El FC Barcelona retoma la competición doméstica este fin de semana con motivo de la disputa de la quinta jornada de LaLiga EA Sports. El conjunto blaugrana rinde visita al Levante UD en el Estadio Ciutat de València tras haber afrontado su primer compromiso europeo del curso. El choque medirá a ambos contendientes en un marco oficial condicionado por el retorno de la actividad liguera y la exigencia del calendario para la plantilla barcelonista.

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Horario del partido en el Ciutat de València

El enfrentamiento entre el Levante UD y el FC Barcelona, correspondiente a la jornada 5 del campeonato de Primera División, se disputará el domingo 13 de septiembre. La hora de inicio fijada para el arranque del choque en el feudo valenciano son las 16:15 horas.

Dónde ver por televisión y seguimiento online

La retransmisión en directo del choque entre el Levante y el Barça en territorio español se ofrecerá a través de la televisión de pago. La cobertura audiovisual correrá a cargo de la plataforma Movistar+, que emitirá el duelo mediante su canal especializado M+ LaLiga.

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Asimismo, los aficionados podrán seguir la retransmisión del partido de forma online a través de las distintas plataformas digitales que cuenten con los derechos de emisión oficiales de Movistar+.