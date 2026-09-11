El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acoge este viernes a las 21:00 horas el enfrentamiento correspondiente a la cuarta jornada de Primera División entre el conjunto hispalense y el equipo ché

Sevilla FC y Valencia CF disputan este viernes, 11 de septiembre, uno de los duelos con mayor tradición e historia del fútbol español. El feudo hispalense del Ramón Sánchez-Pizjuán albergará, a partir de las 21:00 horas, el choque correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027. El compromiso llega marcado por la urgencia de la escuadra valencianista, que tras sufrir una dura derrota en Mestalla frente al FC Barcelona necesita inaugurar su casillero de victorias para corregir un inicio de temporada complejo. Por su parte, el equipo sevillista afronta el choque inmerso en una dinámica favorable, aunque condicionado por ausencias en su alineación. El enfrentamiento se ofrecerá en directo por televisión y plataformas digitales a través de DAZN.

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El Valencia de Carlos Corberán busca la reacción en una cita crucial

El Valencia CF se desplaza a la capital andaluza en un escenario de elevada exigencia deportiva. El conjunto dirigido por Carlos Corberán afronta el duelo del Ramón Sánchez-Pizjuán con la firme necesidad de reaccionar tras el mal comienzo registrado en la competición regular y comenzar a cosechar triunfos en la clasificación.

Las cuatro primeras jornadas de LaLiga EA Sports han dejado un balance de un solo punto sumado de doce posibles para el cuadro valencianista. Esta cifra iguala el peor arranque del club en las últimas diez temporadas, equiparándose a los registros de la campaña 2024-2025, cuando la entidad acumulaba idéntica puntuación y ocupaba la última posición de la tabla con Rubén Baraja en el banquillo.

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A la delicada situación de resultados se añaden los contratiempos en forma de bajas para la convocatoria de Corberán. El central Mouctar Diakhaby se sitúa como el principal foco de preocupación en el apartado médico, mientras que Guido Rodríguez y Justin de Haas son duda para el choque hasta última hora. Asimismo, cuentan con todavía menos opciones de participación los futbolistas Luis Rioja y Dimitri Foulquier.

El Sevilla FC afronta el choque con bajas tras su buen arranque

El Sevilla FC recibe al Valencia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán respaldado por un buen inicio de curso en la competición doméstica. El grupo hispalense tratará de hacer valer el factor campo para sumar tres nuevos puntos ante su afición en este compromiso de la quinta fecha liguera.

No obstante, la plantilla sevillista no podrá disponer de la totalidad de sus efectivos para esta cita de rivalidad histórica. El equipo presenta la polémica ausencia de Arouna Sangante, quien causará baja obligada de cara a este encuentro tras haber resultado expulsado en el partido previo frente al RCD Espanyol.

Horario: ¿A qué hora se juega el Sevilla FC – Valencia CF?

El encuentro entre el Sevilla FC y el Valencia CF se disputará este viernes, 11 de septiembre de 2026. La pelota comenzará a rodar sobre el césped del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a las 21:00 horas.

Televisión y online: ¿Dónde ver el Sevilla FC – Valencia CF en directo?

Los aficionados que deseen seguir en vivo la retransmisión del partido entre el Sevilla FC y el Valencia CF correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports podrán hacerlo a través de los canales oficiales con derechos de emisión: