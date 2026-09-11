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Carlos Sainz califica de «aperitivo» su participación en el Gran Premio de Madrid con Williams a la espera de disponer de un monoplaza más competitivo en el futuro. El piloto madrileño reconoce la dificultad técnica que plantea el trazado de Madring para su coche, confía en el paquete de mejoras de la escudería para las próximas citas y respalda el proceso de adaptación de la capital en su debut en el calendario de la Fórmula 1.