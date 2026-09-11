La Fórmula 1 vuelve a la capital española 45 años después con la disputa del Gran Premio de España en el circuito de Madring. Sigue en directo los primeros entrenamientos libres del fin de semana, con la vista puesta en las prestaciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz y la última hora de la decimocuarta prueba del Mundial.
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El piloto español Bruno del Pino concluye en decimocuarta posición la primera sesión libre de Fórmula 3 en el circuito de Madring, liderada por Jin Nakamura. Por su parte, la escudería Campos Racing sitúa a Ugo Ugochukwu y Ernesto Rivera en cuarta y quinta posición respectivamente.
Nicola Lacorte sufre el primer accidente del fin de semana en Madring tras perder el control de su monoplaza en la zona de enlazadas e impactar contra el muro, provocando la primera bandera roja de la sesión de entrenamientos libres de Fórmula 3.
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La primera sesión de entrenamientos libres de Fórmula 3 en Madring genera un fuerte impacto en los medios acreditados tras observarse los agresivos pasos de los monoplazas sobre los pianos, anticipando un fin de semana de alta exigencia en pista.
La organización habilita múltiples espacios y Fan Zones en puntos estratégicos de la capital, como la Plaza de Callao y la Plaza de Colón, para acoger a los aficionados sin entrada para el circuito de Madring.
Se confirman los horarios oficiales del fin de semana en Madring, situando los primeros entrenamientos libres de Fórmula 1 a las 13:30 horas y la segunda sesión a las 17:00 horas de este viernes, previa a la carrera del domingo a las 15:00 horas.
Nico Hülkenberg califica el trazado de Madring como uno de los más emocionantes de la temporada tras un evento en la capital. El piloto del equipo Audi destaca la elevada exigencia de sus curvas rápidas y señala que la gestión energética, la degradación de neumáticos y la probable aparición del coche de seguridad serán factores determinantes ante el riesgo de adelantamientos reducidos.
Carlos Sainz califica de «aperitivo» su participación en el Gran Premio de Madrid con Williams a la espera de disponer de un monoplaza más competitivo en el futuro. El piloto madrileño reconoce la dificultad técnica que plantea el trazado de Madring para su coche, confía en el paquete de mejoras de la escudería para las próximas citas y respalda el proceso de adaptación de la capital en su debut en el calendario de la Fórmula 1.
El Ayuntamiento de Madrid despliega un dispositivo especial de movilidad con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 en Madring, recomendando el uso del transporte público y advirtiendo de fuertes retenciones en la M-40 y la M-11. El plan incluye dos anillos de seguridad con accesos restringidos en el distrito de Hortaleza y afectaciones en líneas de autobús de la EMT como la 171 a su paso por el entorno de IFEMA.
Carlos Sainz y Fernando Alonso afrontan el Gran Premio de España en Madrid ocupando la decimosexta y decimonovena posición del Mundial, respectivamente, en un inicio de fin de semana marcado por las dificultades deportivas de la temporada.
Fernando Alonso destaca el carácter único de competir en el nuevo circuito urbano madrileño durante la rueda de prensa del Gran Premio, señalando la importancia de adaptarse rápidamente al trazado.
Fernando Alonso genera una gran expectación entre los aficionados a su llegada al recinto del Gran Premio de España en Madrid antes de los primeros ensayos de la jornada.
Los análisis sobre el trazado semiurbano de Madring destacan la curva peraltada bautizada como La Monumental como el punto técnico de mayor exigencia para los monoplazas.
Diversas personalidades del ámbito deportivo y cultural como Iker Casillas, Raúl González o Miguel Ángel Silvestre asisten al circuito de Madring durante la jornada previa al inicio de los entrenamientos libres.
Madrid vuelve a albergar un Gran Premio de Fórmula 1 tras 45 años de ausencia con el inicio de las actividades en el trazado urbano de Madring, décimo cuarta cita del campeonato del mundo.